IPhone USB-C Reality Takk til Robotics Engineer

Med utgivelsen av hver ny iPhone-modell er det mange rykter om at enheten vil ha USB-C-inngang. Så langt har Apple imidlertid opprettholdt bruken av Lightning -porten. Imidlertid bestemte en smart gutt seg for å ha en iPhone med en USB-C-port, og takket være hans tekniske dyktighet dro han den riktig.

Enhetsvifter eple Verden venter fortsatt på dagen da Apple kunngjør overgangen til USB Type-C for sine produkter, spesielt for iPhones. Robotteknikeren har bestemt seg for å stoppe denne ventetiden ved å koble en USB Type-C-port til iPhone X. Ken Philonal, ingeniørstudent ved Swiss Federal Polytechnic, viste sin scene i en video som ble lagt ut på YouTube. Forklarte skapelsen og hvordan han gikk frem. I videoen kan vi se at iPhone med USB-C-port fungerer normalt mens du lader eller overfører filer til datamaskinen.

Les mer Lego ønsker å forby kjønnsstereotyper fra lekene sine

– Sergey Eremin / Shutterstock.com

Unødvendig å si, USB-C-porten erstatter iPhone’s Lightning-port. Stolt over tilpasningen beskrev Ken Pillonel arbeidet sitt som “verdens første USB-C iPhone”. Studenten var interessert i å avklare at den første videoen han la ut var en kort oversikt over arbeidet han gjorde, og en detaljert video ble produsert for ytterligere forklaring. Dessverre har denne berømte iPhone med USB Type-C-port ikke blitt markedsført og ser ut til å være den eneste for Python. Arbeidet hans viser imidlertid at det er fullt mulig å bytte til USB-C for Apple iPhones.

Denne ideen vil ikke bli avvist, nylig bestemte EU at USB-C nå skal være standarden for alle mobile enheter for å redusere elektronisk avfall. Vær oppmerksom på at Apple er det eneste selskapet som ennå ikke har brukt USB-C til smarttelefonene. Noen modeller av iPod-nettbrett har imidlertid allerede en USB Type-C-port.