iPhone vil ha en USB-C-kontakt

For eksempel husket han at EU har jobbet med lignende lovgivning i mer enn ti år og at målet var å innføre Micro-USB-standarden. Hvis det hadde skjedd, ville Lightning og USB-C aldri blitt utviklet, ifølge Joswiak.

Greg Joswiak sa ikke når Apple vil avvikle sine egne Lightning-kabler. Han bemerket at Apple er uenig i europeisk lovgivning som krever at USB-C skal være en standard innen 2024.

EU ønsker å gjøre ting enklere for forbrukerne og sørge for at de ikke trenger å kjøpe alle slags kabler, men Apple ser heller ikke poenget med den argumentasjonen. Selskapet har tidligere sagt at det nå er to standarder, USB-C og Lightning, og alle har kabler til disse. Så hvis Apple bytter til USB-C, vil det også skape mye nytt søppel, hevder iPhone-produsenten.