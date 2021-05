IPO eller SPAC for Hydrogen Business

Martina Mers, administrerende direktør i det tyske multinasjonale Tysengroup, sa at de vurderer en avtale med et børsintroduksjon (IPO) eller et spesialiseringsselskap (SPAC) for sin hydrogenvirksomhet.

66-34 joint venture mellom Thaisencroup og Italias De Nora, Thaisencroup Uhde Chlorine Engineers (TKUC) er verdens største leverandør av klor-alkalimembranteknologier som brukes til å produsere hydrogen.

I en samtale med analytikere sa Mers at Tysencroup har utnevnt en investeringsbank for å utforske strategiske alternativer for virksomheten og bringe planer om sommeren.

To personer som var kjent med saken, sa at det var Bank City, som nektet å kommentere.

“Hovedformålet er å finansiere den videre veksten av denne virksomheten. Så vi ønsker å vie potensiell finansiering til vekst. Selvfølgelig betyr dette også å finne partnere for å vokse,” sa Mers.

Spesielle anskaffelsesselskaper – SPACs – har fått en fremtredende rolle under epidemier i USA og deler av Europa.

Også kjent som blanksjekkbiler, skaffer SPACs kapital gjennom en offentlig liste med den hensikt å anskaffe et eksisterende selskap. De blir ofte sett på som et alternativ til en børsnotering, og gir en rask og forutsigbar måte for private selskaper å bli børsnotert på.

Credit Suisse skrev i et notat i forrige måned at TKUCE, rivaler Norges Paddy ASA, Storbritannias ITM Power og Frankrikes McPhee Energy SAS var verdt 2,8 milliarder dollar.

TKUCE ble skåret ut av planteteknologiavdelingen i Tysencroup på grunn av vekstmulighetene.

Tysencroup nektet å kommentere navnet på investeringsbanken de leide inn eller de estimerte salgstallene.

Dette markerte TKUCEs siste ordrer, inkludert en kontrakt om å levere 20 MW hydrogengenerering til CF Industries i USA.