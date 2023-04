IPTV: Blokkering av piratsider gagner ikke legitime nettsteder

Ny forskning viser at bekjempelse av piratsider kan redusere trafikken, men ser ikke ut til å omdirigere brukere til betalte nettsteder.

Lønner det seg å blokkere ulovlige strømmesider? Ny forskning fra Carnegie Mellon University i Pennsylvania viser at å stoppe piratnettsteder reduserer trafikken, men gagner ikke legitime nettsteder. Faktisk, ifølge konklusjonen fra flere studier, omdirigerer ikke brukere av disse plattformene til VOD eller betaler bare sjelden for TV-tjenester etter blokkeringene.

Universitetsstudien som produserer denne vurderingen ble utført av forskere ved Católica-Lisbon School of Business and Economics i Portugal og tilknyttet American University. For å gjøre dette, trakk forskerne på to tidligere britiske studier. Den første som undersøkte en lokal blokade av The Pirate Bay-området, et av de største piratnettstedene i drift siden 2003. Forskere observerte at brukere av dette nettstedet veldig raskt vendte seg til andre piratsider, VPN-er og proxyer. Ignorer restriksjoner. En andre studie viste en nedgang i trafikken når et stort antall piratnettsteder ble blokkert.

Begrensede resultater

En fersk portugisisk studie bekrefter de to foregående. Forskerne baserte funnene sine på et utvalg av 100 000 anonyme brukere levert av en telekomleverandør. Den samme observasjonen reduserer derfor trafikken når piratsider er blokkert. Forskere har imidlertid observert en økning i søk etter ordene «».Stedfortreder«, «VPN«og»DNS» Når restriksjoner er på plass. «Disse tallene (Rapportert av forskere, red.anm.) Selv om blokkering av nettsteder ser ut til å ha vært effektiv for å holde noen hotspots unna piratkopiering, har noen brukere lært hvordan de kan omgå DNS-blokkeringer og fortsette å laste ned innhold fra blokkerte nettsteder.«, de sier.

Imidlertid virker resultatene av disse studiene begrensede. For eksempel er resultatene stort sett begrenset til piratkopiering via BitTorrent. Imidlertid har brukere andre alternativer, inkludert IPTV. Takket være de små boksene som er koblet til fjernsynet, kan hvem som helst få tilgang til hundrevis av kanaler og store VOD-plattformer som Netflix eller Disney+. Alt dette for bare femten euro i måneden. IPTV-er blir ofte angrepet av Internett-leverandører (ISP) og selskaper. Som en påminnelse, ifølge en studie fra Audiovisual Alliance Against Piracy (AAPA), brukte mer enn 450 000 belgiere ulovlige IPTV-er i 2022, det vil si 5,4 % av befolkningen.

