iQOO Neo8 SoC avslørt i forkant av lansering av ny Android-smarttelefon

iQOO har gjort store anstrengelser for å fremme sin Neo8 Pro før den neste store produktbegivenheten, så mye at fans kanskje lurer på om vaniljeversjonen av neo7 han blir til og med med henne. Imidlertid, ifølge de siste ryktene, eksisterer 8-eren, selv om det kanskje bare er et stopp, slik det ser ut til å være så langt.

Imidlertid forventes den nå å lanseres som et alternativ til Neo8 Pro, med det gamle flaggskipet Snapdragon 8 Gen 1 I stedet for den nye SoC Dimensjon 9200+ enn sin avanserte motpart. Dette ryktet er basert på utseendet til en ny enhet fra iQOOs morselskap, Vivo. bo på Geekbench.

Dukket opp som «vivo V2301A«mens Neo8 Pro ville ha dukket opp som V2302ANeo8 Pro er en enhet basert på 8 Gen 1-teknologi (8 kjerner på 3 GHz og kodenavnet taro inkludert) med alle funksjonene til en teknologibasert enhet 8 Gen 1-teknologi (8 kjerner på 3 GHz og kodenavn taro inkludert) og de høye single-core og multi-core scorene som følger med.

Imidlertid ser begge sett med resultater stadig mer stillesittende ut ettersom merker som iQOO går over til nye generasjoner, som f.eks. 9200+ I stedet. I tillegg bør Neo8 dra nytte av den samme premium veganske skinnfinishen og tre bakkameraer som Pro-søsken.

Det forventes også å lanseres sammen med den første generasjonen av iQOO pad – med bekreftet visning av https://mshopact.vivo.com.cn/vivospace/wk23051662d5faac?h5JumpBackFlag=1 144hz 2,8K og mer enn 14.400 mm2 kjølematerialer avansert kjøling i – 23. mai 2023 i Kina.

