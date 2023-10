Iran: Armita Karwand, en ung kvinne som lå i koma i en måned, døde

Armita Garwand, en iransk ungdomsskoleelev som falt i koma under kontroversielle omstendigheter i Teheran-metroen i begynnelsen av oktober, døde lørdag, rapporterte lokale medier.

«Armida Karavand, en student bosatt i Teheran, døde for en time siden etter å ha vært innlagt på sykehus i 28 dager på intensiv- og spesialavdelingen.«, kunngjorde Borna, et byrå tilknyttet Ungdoms- og idrettsdepartementet.

16-åringen, opprinnelig fra den kurdiske regionen, besvimte på hovedstadens metro og har vært innlagt på Fajr Hospital i Teheran siden 1. oktober.

Omstendighetene rundt denne sykdommen er kontroversielle. Tjenestemenn sa at tenåringen var et offer for en «nedfall av spenning» og benektet enhver «verbale eller fysiske krangel» mellom hennes «passasjerer eller metro-administratorer».

Lørdag siterte det lokale Tasnim-byrået «legenes offisielle mening» ifølge at jenta «har lidd av hjerneskade, fortsatte anfall, cerebral oksygenering og cerebralt ødem. Blodtrykk.

Men ifølge frivillige organisasjoner ble videregående-eleven alvorlig skadet under et «angrep» av medlemmer av sedelighetspolitiet som var ansvarlig for å gjøre det obligatorisk for iranske kvinner å bære slør i offentligheten.

Saken kommer et år etter dødsfallet i varetekt 16. september 2022 til den 22 år gamle iranske kurddin Mahza Amini, som ble arrestert av sedelighetspolitiet for brudd på Irans strenge kleskodeks for kvinner.