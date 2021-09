Iran går med på FN -avtale om overvåking av atomprogram

Iran har tillatt FNs atomforskere å installere nye minnekort i kameraene sine som kan overvåke landets kontroversielle atomprogram, holde forskningsprosessen i live og bane vei for fjerning av amerikanske sanksjoner.

Rafael Croce, leder for International Atomic Energy Agency (IAEA), FNs atomvakthund, vil undertegne avtalen i Teheran søndag etter to timers samtaler og rapportere til IAEAs styremøte mandag.

Hans fremgang reduserer sjansen for europeiske land, og USA vil presentere en resolusjon som fordømmer Iran sendt til FNs sikkerhetsråd.

Crossey forberedte seg på å rapportere til IAEA at hans midlertidige kontrakter for å føre tilsyn med atomprogrammet som traff i februar faktisk hadde kollapset. Iran har nå et nytt lederskap Streng leder, Ibrahim Raisi Etter valget i juni blokkerte europeiske land Grazis ankomst, og etterlot lite alternativ til deres perspektiv og fordømte Iran.

Mohammad Eslami, president i Iranian Atomic Energy Association, sa at han hadde hatt konstruktive samtaler med Krazi og at nye minnekort ville bli installert som et resultat. Gjeldende kort som viser iransk aktivitet på de viktigste atomområdene vil bli beskrevet som et felles merke i Iran. Det er også anerkjent at kameraer kan tjene. Det ble ikke gitt ytterligere detaljer i den felles uttalelsen enn hvordan de to sidene kom til enighet om hvordan de skulle gjøre dette.

Grossi kommer tilbake til Teheran etter det som beskrives i den felles uttalelsen som “konsultasjoner på høyt nivå med regjeringen i Den islamske republikken Iran.”

Forhandlinger vil være rettet mot å gjenopplive det som tidligere var en påtrengende studieprosess. I februar la det iranske parlamentet press på den forrige administrasjonen, ledet av Hassan Rouhani, og beordret regjeringen til å trekke seg fra avtalen, som inkluderte FN -studier.

Dette har videre skjult IAEA for hvordan Iran utvikler sitt atomprogram. Teheran har godtatt å bruke sofistikerte sentrifuger for 60% renhet. Avtalen tillater Iran å produsere beriket uran Underjordisk anlegg i Natans Bare med første generasjon IR-1-motorer er de mye mindre effektive. Det begrenser også Irans renhet til å berike uran til 3,67%.

Crozi sa at Iran ville komme tilbake for ytterligere samtaler for å bygge tillit mellom IAEA og den nye regjeringen.

Riktignok har Teherans voksende motstandsmargin mot sin naturlige allierte, Russland, og det økende presset på USA fra Irans viktigste regionale rivaler, Israel og Saudi -Arabia, vært en snublestein for å forhandle fram en gjenoppliving av atomavtalen. En ny veldig seriøs strategi.

USAs spesialutsending til Iran Robert Mali holdt forhandlinger i Moskva og Paris i forrige uke før styremøtet i IAEA. Storbritannia ble representert på Paris -møtet av Robert McCarthy, den tidligere ambassadøren i Iran, som et tegn på at den britiske diplomaten forlot ambassaden i sommer, men ble værende med Iran -filen.

En revisjonsvedtak på styremøtet i IAEA vil alvorlig påvirke stoppede samtaler mellom USA og Iran i bytte mot en klar iransk avtale med atomavtalen som ble undertegnet i 2015. Han bør utnevne et nytt forhandlingslag.

Den tidligere iranske utenriksministeren, Jawad Sharif, er erstattet av Hossain Amir-Abdollah, men lite er kjent om han ønsker å gjenoppta forhandlingsstrategien. USA har sagt at de har inngått en bred enighet om prinsippet om å forhandle om opphevelse av sanksjoner, noe som kan føre til løslatelse av ti dobbeltborgere.