Store styrker har samlet seg igjen i Wien i et forsøk på å fornye Irans atomavtale, som har blitt komplisert av valget av en iransk president. Ibrahim Raisi, En konservativ prest som er sterkt fiendtlig innstilt til vestlige verdier.

Israel fordømte den innkommende Raisi-regjeringen som “et regime med brutale henrettelser.” Massekjøring I 1988 ble det spådd å være en soldat i hendene på president Ali Khamenei.

“Valget av Rice er den siste sjansen for verdensmaktene til å våkne før de vender tilbake til atomavtalen, og å forstå hvem de handler med,” sa Israels statsminister Naphtali Bennett. “Regimet med brutale henrettelser skal aldri få lov til å eie masseødeleggelsesvåpen. Israels posisjon vil ikke endre seg.”

Seniordiplomater fra Kina, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Russland vil møtes i den østerrikske hovedstaden for første gang siden Raisi ble valgt til å overta fremdriften i 2015-avtalen. USA trakk seg under Donald Trump og vilkårene i avtalen ble brutt Iran Dette beriket uran utover det som var tillatt. USA har sagt at de måler på nytt sanksjoner, som betyr gjenforening under sanksjoner Iran Går tilbake til sine opprinnelige plikter.

Iranske diplomater, inkludert utenriksminister Jawad Sharif, har insistert på at forhandlingsmandatet skal være det samme som før, og sier at det kan oppnås en avtale før Raisi-regimet tiltrer i begynnelsen av august fordi ingen av de gjenværende sanksjonene kunne løses. Raisie sa under valgkampen at han støttet avtalen.

Noen vestlige diplomater sier at Iran har sittet fast i måneder med forhandlinger, og den avtroppende reformistiske regjeringen kan ikke låne for å gjenopplive avtalen og løfte amerikanske sanksjoner i forkant av valget. Disse diplomatene hevder at den gjenopplivede avtalen snart vil bli akseptert, gitt at reformatorer nå har tatt over Iran.

Men andre sier de samme vanskelige problemene forblir uløste, inkludert hvordan USA kan garantere at avtalen ikke blir oppgitt, hvordan Iran håndterer kunnskapen og eiendelene de har skapt i strid med vilkårene i avtalen, og om strenge sanksjoner mot Iran kan forsinke Iran fra å overholde vilkårene i avtalen til amerikanske sanksjoner er opphevet., Endelig fjerne den nøyaktige kurven med amerikanske sanksjoner. USA har løftet noen barrierer for å la humanitær mat og medisin nå landet.

De peker også på at iranske konservative har kalt den opprinnelige kjernefysiske avtalen et “stinkende lik” og “en nasjonal skam”, så de må utføre en subtil politisk knep for å kreve gjenopptakelse av avtalen som en politisk seier.

Innføringen av maksimale sanksjoner mot Iran og innføringen av maksimale sanksjoner mot ISIS forfulgte politisk den reformistiske regjeringen ledet av Hassan Rouhani, og til dels skapte forholdene for Raisi å vinne valget.

Raisi, 60, leder for rettsvesenet, vant en konkurranse med 18 stemmers margin, noe som forhindret seriøse rivaler fra å stå, men svekket som et resultat av et fall i antall, og brakte den faktiske valgdeltakelsen til nær 43%, den høyeste i Den islamske republikkens historie, mer enn de offisielle 48%. Er mindre.

Valgdeltakelsen inkluderte 4 millioner bortskjemte stemmesedler, som mer enn normal sats antyder en bevisst beslutning fra et stort antall iranere om å gå til valglokalet for å registrere sin motstand mot regimet, og det begrensede valget på stemmeseddelen – noe som gir andelen Iranere som stemte med fem prosentpoeng.

Valgdeltakelsen var 26% i hovedstaden Teheran, og mer enn 30% i Shirz. I Teheran-provinsen var 12% av de registrerte stemmene ugyldige. Landsdekkende valgdeltakelse var 73,3% i 2017 og 72,9% i 2013.

Resultatet har ført til bitre reaksjoner på sosiale medier blant reformatorer, inkludert Behzad Nabawi, som kastet vekter bak hodet til sentralbanken, Abdol Nasser Hemati, som er fjerde bak den bortskjemte valgurnen, og en ikke-konservativ sann reformistkandidat.

Noen av den eldre generasjonen støttet Hemmati i siste øyeblikk, mens den reformistiske paraplygruppen splittet 50/50, og ble upopulær på grunn av sin tid i sentralbanken, enten han skulle støtte en mann med stor politisk erfaring, og ikke overraskende satte en klar økonomiske planen, og valget var stort sett en foranderlig sak. Da han ble halvt godkjent av reformistene, var det lite sannsynlig at Hemati ville få 3,6% av stemmene.

Nederlaget med Hemati markerte dødsfallet for en viss generasjon reformatorer som mente at den valgte regjeringen kunne oppnå forandring uten å møte den mektige konservativledede valgte regjeringen ledet av Khamenei.

USA har sagt at iranere har blitt nektet et demokratisk valg, med alle større reformatorer diskvalifisert som kandidater av Guardian Council med 12 medlemmer.

Zarif sa at han var skuffet og overrasket over inkompetentene, som et tegn på begrensningene til noen reformatorer, men aksepterte begrunnelsen for at Rice var president.

Raisi, som har kjempet som en anti-korrupsjonsaktivist, har til oppgave å bygge et økonomisk program, inkludert en ny utenriksminister og kabinetsjef, for å eliminere trusselen om et annet koronavirus som vil velte landet.

Menneskerettighetsaktivister ble sjokkert over valget hans. Agnes Calmart, leder av Amnesty, etterlyste Rices rolle i 1988-drapet på tusenvis av arresterte MEK-fanger. Iran så på MEK som en terrorgruppe som ønsket å styrte regimet, men medlemmer av regimet fordømte de urettferdige drapene i tide. Raisi var medlem av dødsgruppen som sendte tusenvis for å bli skutt eller hengt.