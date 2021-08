Iran kan ha stått bak det farlige oljetankerangrepet – Dominic Rob Iran

Storbritannia har sagt at det er “mer sannsynlig” Iran Utførte et “ulovlig og brutalt angrep” på et skip i Midtøsten, som drepte en britisk mann.

Utenriksminister Dominic Robb sa at regjeringen var trygg Droneangrep på oljetanker “Bevisst målrettet og klart brudd på Irans folkerett” utenfor kysten av Oman.

Torsdag kvelds streik mot oljetankeren Mercer Street var det første kjente dødelige angrepet på et handelsskip i regionen siden år med spenninger om atomavtalen med Iran.

British Maritime Security Agency sa at en av mannskapet ble drept i angrepet. Et rumensk gruppemedlem ble også drept.

Iran har nektet ansvaret etter den israelske statsministeren. Naphtali Bennett, Skyldet direkte for angrepet, men Rob sa at Bennetts påstand ble støttet av den britiske regjeringen.

– Storbritannia fordømmer det ulovlige og brutale angrepet på et handelsskip utenfor kysten OmanDet drepte en britisk mann og en rumensk statsborger, sier Tariq al-Hashimi, partiets generalsekretær.

Vi har våre tanker med venner og familie til de drepte i denne hendelsen.

Vi tror at dette angrepet var bevisst målrettet og klart brøt Irans folkerett.

“Britiske estimater antyder at Iran kan ha angrepet MV Mercer Street i internasjonale farvann utenfor kysten av Oman ved hjelp av en eller flere ubemannede luftfartøyer.

“Iran må stoppe slike angrep og la skip bevege seg fritt under folkeretten. Storbritannia jobber med våre internasjonale partnere i et samordnet svar på dette uakseptable angrepet.

Skyggen utenrikssekretær, Lisa Nandi, oppfordret statsministeren til å “klargjøre” overfor Iran at drapet på en britisk statsborger ombord på Mercer Street -skipet var “kostbart”.

“Dette uansvarlige iranske angrepet på et handelsskip i internasjonalt farvann er et åpenbart brudd på folkeretten,” sa han.

“Det er tragisk at dette førte til at to sjømenn, inkludert en britisk, døde. Vi sender våre dypeste kondolanser til deres familier.

“Statsministeren må gjøre det klart for den pågående iranske presidenten at ulovlige aktiviteter vil medføre kostnader. Det er på tide at Storbritannia viser resolutt besluttsomhet for å avslutte denne praksisen.

“Nedbrytningen av en klar strategi for å håndtere Iran har ikke tjent Storbritannia eller våre allierte godt de siste årene. Statssekretæren må nå prioritere fortsatt samordnet internasjonal innsats for å motvirke disse handlingene fra den iranske regjeringen.