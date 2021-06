Irans kjernefysiske program: FNs vakthund får tilgang til data fra februar | Iran

Byrået sa at FNs nukleære vakthund ikke hadde fått tilgang til viktige data for å overvåke Irans atomprogram siden Den islamske republikk begynte å begrense internasjonal forskning på sine anlegg i slutten av februar.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) rapporterte i et konfidensielt dokument som ble distribuert til medlemslandene mandag at Associated Press så “ingen datatilgang fra sine online berikingsmonitorer og elektroniske forseglinger, eller tilgang til måleregistreringer registrert av sine installerte måleenheter” februar 23 Først.

Selv om IAEA og Iran tidligere har erkjent begrensninger på overvåkingskameraer ved iranske anlegg, antyder mandagens rapport at de har gått enda lenger. IAEA erkjenner at det bare kan gi et estimat av Irans samlede atomlager fordi det fortsetter å berike uran på sitt høyeste nivå.

I forrige uke sa FNs atomanalytiker Iran Kunne ikke gi pålitelige forklaringer på spor av uran De to svartelistede nettstedene hadde “et stort problem” som påvirket landets troverdighet.

IAEAs generaldirektør Rafael Crossi sa: ”Vi vet at det har skjedd noe her. Det er ingen vei rundt det. Vi fant dette. Her var materialet. Når er dette? Hva skjedde med dette utstyret? Hvor er materialet. De trenger å svare. ”

Han sa at det ikke var hans jobb å gi en siste advarsel til Iran for å forklare årsaken til det uforklarlige uranet som ble funnet på de tre stedene, hvorav den ene sa at Iran var et tepperenseanlegg, men å rapportere det tekniske faktum. “De vet at de må gi forklaringer. Vi ber dem om å bli rene av alt dette fordi det bare kan hjelpe dem.”

Han sa til iranske tjenestemenn: “Dette vil generelt øke troverdigheten til ditt land og mulighetene for enhver større bred avtale som du ønsker å inngå med dine kolleger i JCPOA.” [Joint Comprehensive Plan of Action]. ”

Etter at president Donald Trump ensidig trakk seg fra 2015-atomavtalen med Iran i 2018, begynte USAs president Joe Biden å begrense Irans studier for å oppheve sanksjoner igjen.

USA er for tiden i Wien i forhandlinger om å bli med på avtalen, kjent som Joint Comprehensive Action Plan eller JCPOA.

I henhold til avtalen plasserte IAEA om lag 2000 antiskadestempel på kjernefysiske produkter og utstyr. Disse selene kommuniseres elektronisk til forskere. Automatiserte måleenheter ga også sanntidsdata fra programmet.

Med Associated Press