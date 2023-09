Irriterende vaner på restauranter

Jeg vet at jeg snakker om dette ofte, men når jeg går på restauranter, for å forsvare denne industrien, for å forstå vanskelighetene deres, for å forstå det faktum at de må heve prisene for å opprettholde akseptable marginer, irriterer det meg. Shakes, spesielt restauranter av typen «brasserie», har noen ganger for mye enhetlighet, og jeg vet ikke når feminisering er nødvendig.

Jeg kommer ikke til å bombardere deg med kort-quirks, kanskje diktert av noen få innflytelsesrike mennesker som vandrer verre enn meg, eller enda verre, diktert av store leverandører av nesten ferdige-til-bruk-produkter – noe som er for dårlig for meg. Ekkelt, hva er en god kaffe med ferdige makroner – nei, jeg tenker på presentasjonsrykk, og dette er virkelig sløsing med mat og penger, og en tallerken som distraherer den som spisers oppmerksomhet fra det han liker.

Min første svorne fiende er grillkurven i imitert metall og dens nære fetter, den imiterte keramiske kjeglen. Vi koker ikke pommes frites i denne lille kurven, den passer ikke engang til et middagsselskap. Dessuten letter hullene varmetap og varmetap er yngelens fiende nummer én, selv om det motsier meg, skal yngelen være pustende, men skal puste fra toppen (av kurven). ) er nok for ham.

Og samtidig fjerner vi de keramiske konglene til pommes fritesen. Det er en estetisk gru, vi er enige om, fordi en pappkjegle pakket inn i papir, som fremkaller dette virkelige monumentet, må selge oss disse ersatzen, noe som ikke gir mening, men den som fant opp dette, la dem ta det med. Det var for oss, med en gang.