Valget av Isaac Herzog av parlamentarikere som Israels nye president er et symbol på balanse og sikkerhet, satt på bakgrunn av koalisjonsdebatter som kan dekke slutten på Benjamin Netanyahus lange grep om makten som landets statsminister.

Som Allison Kabilan Somer uttrykte det i den venstreorienterte Haaretz-avisen, er Herzogs israelske politiske system tenkelig nær “royalty”, en del av den en gang dominerende Ashkenazi-eliten – jøder fra Europa – som formet Israel i flere tiår etter grunnleggelsen i 1948 .

Sønnen til Syrian Herzog, en irer som fungerte som president fra 1983 til 1993, bestefaren hans, Rabbi Yitzhak Halevi Herzog, var Irlands første rabbiner i mer enn et tiår, før han ble overrabbiner i Palestina, da Israel, fra 1936 til 1959 .

Onkelen hans, Eben, var kanskje landets mest berømte diplomat, Israels utenriksminister og ambassadør i FN og USA.

Herzog valgte Nessenyas 120 parlamentsmedlemmer framfor Miriam Berets, som regnes som nær landets konservative og nasjonalistiske politiske leir, for å vinne den berømte Revin Rivlin, som kom fra Netanyahus høyreekstreme Likud-parti, men ble sett på som sin motstander. Stemmene vil uunngåelig tolkes som ytterligere bevis på slutten på Netanyahu-tiden og den politikken han definerte.

I sin appell til generelt konservative Misrahi-jøder som Beretz, som kom fra steder som Marokko og opplevde omfattende diskriminering, opprettholdt Netanyahu det venstreorienterte miljøet der Herzog dukket opp som en motstander.

Herzog, som en gang var et mektig Labour-parti, ledet av en velstående advokat, mistet innflytelse i å omorganisere israelsk politikk til høyre under Netanyahu.

Herzog er ekstraordinær i den luksuriøse, ofte avskårne verdenen av israelsk politikk, der han regnes som mer myk, respektfull og ydmyk enn mange av hans samtidige. Noen observatører har beskyldt ham for ikke å oppnå sitt første mål om å bli statsminister.

Herzogs politiske karriere begynte mellom 1999 og 2000 som kabinettsekretær for Ehud Barak. Deretter løp han for Nazareth på Labor Slate mellom 2003 og 2018, og klatret opp stigen med forskjellige ministerposisjoner fra 2013-18 til han reiste seg for å lede partiet – han klarte ikke å stille som statsminister i 2015.

Etter å ha mistet partiledelsen, ble han i 2018 utnevnt til leder for Jewish Agency, en høyt nivå organisasjon som arbeider med Israel og jødiske innvandrere, som hjalp ham med å utvikle politiske kontakter og innta scenen nasjonalt og internasjonalt. Med rituell velstand.

Netanyahu, som med suksess motarbeidet Rivlins ambisjoner om samme rolle, uttrykte ikke en preferanse mellom Herzog og Berets før valget. Noen observatører antydet at han ikke ønsket å støtte feil hest for presidenten, som har makten til å tilgi kriminelle lovbrudd under landets “grunnleggende lover”.

Foreløpig er spørsmålet om Herzog-valget representerer noe tegn på Israels politiske klimaendringer – i det minste når det gjelder innenrikspolitikk.

Tydelig ambisjon. I sin første tale siden valget sa Herzog at han ønsket å “bygge broer” og “forsvare grunnlaget for vårt demokrati” i det israelske samfunnet og med jødiske innvandrere – prosesser som Netanyahu har blitt beskyldt for å undergrave.