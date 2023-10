Isabel Adjani dømt til 18 måneders fengsel og en bot på 250.000 euro

Hun har den ubestridte rekorden for antall Césars for beste skuespillerinne (fem Besittelse I 1982, Morderisk sommer I 1984, Camille Claudel I 1989, Dronning Margot I 1995 og Skjørtets dag I 2010) skapte Isabel Adjani en gang overskrifter, ikke på grunn av hennes skuespill, men på grunn av juridiske konflikter. Den franske nasjonale påtalemyndigheten anklager ham for grovt skattesvindel og hvitvasking av penger. Han krever en 18 måneders betinget fengsel og en bot på 250.000 euro.

Stjernen, som fastholder sin uskyld, hadde søkt utsettelse av rettssaken.«Alvorlig patologi gjør flyreise uegnet» Men retten fant «Det er ikke tilstrekkelig godtgjort at Adjani faktisk hadde til hensikt å møte.» Så han åpnet diskusjoner i sitt fravær. Testen fokuserer på tre punkter. Først ble han anklaget for å ha immigrert fiktivt til Portugal for å unndra skatter på 236 000 euro i 2016-2017. Senere ble han anklaget for å ha bestått ««Gave i forkledning» To millioner euro fra Mamadou Diagna NDiaye (han fortalte etterforskerne «Ingen refusjon forventet»1,2 millioner euro i gjeld for å unngå overføringsskatt. Til slutt gjelder den tredje påstanden svindelen på 119 000 euro som angivelig er sendt fra Hong Kong til en amerikansk konto.«Uanmeldt» En venns mor bør få kjøpe i Portugal. Den 68 år gamle skuespillerinnens advokater bestred formelt de tre anklagene og sa:Alle forklaringer kreves av retten. Dette er en test vi må snakke mye mer om.