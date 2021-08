Iseq stabiliserte seg, men Powells kommentarer til stimulans holdt globale markeder bullish

Europeiske aksjer steg fredag ​​etter at USAs sentralbank -leder Jerome Powell sendte et sterkt signal om at sentralbanken ville begynne en langsom fjerning av sitt massive stimuleringsprogram, mens Norges Entra ledet eiendomsaksjer etter at en stor kollega tok en eierandel i selskapet. . I USA nådde S&P 500 og Nasdaq rekordnivåer i risiko opp etter Powells kommentarer.

Dublin

Iseq underpresterte mange av sine europeiske jevnaldrende i svake volumer. Det endte økten marginalt i rødt, ned 0,1 prosent med underprestasjon fra noen tungvektsaksjer.

CRH Det falt 1 prosent for å stenge på 45,24 euro per aksje.

Dalata hotellGruppe l steg 4,2 prosent til 3,73 euro. Landets største hotellgruppe, med merker som Maldron og Clayton, vil rapportere sitt halvårsresultat neste uke midt i optimisme om at arrangementssektoren vil bli gjenåpnet av regjeringen, og baner vei for sterkere prestasjoner på byens hoteller.

eiendomsinvesteringskreditt U Grove Det falt 3,8 prosent til 1,02 euro etter at delårsresultatene ble rapportert.

London

FTSE 100 steg etter hvert som tungvektenergi og gruvebørser fulgte prisene på sterke varer, mens investorer ble lettet over Powells kommentarer. FTSE endte 0,3 prosent høyere, med BP, Royal Dutch Shell, Anglo American Og Rio Tinto Å være de høyeste forsterkningene.

Indeksen for mellomstore selskaper fokusert på hjemmemarkedet la til 0,5 prosent for å registrere sitt høyeste sluttnivå.

Britisk boliglåner Venn Det hoppet 4,2 prosent etter å ha lagt en kraftig økning i resultatet for første kvartal, selv om det gjentok at det var “materiell usikkerhet” om dets evne til å fortsette som en fortsatt virksomhet.

matleveringsfirma Bare spis takeaway Det falt 7,5 prosent for å være den største taperen i FTSE 100 etter at New York bystyre godkjente lovgivning for permanent å avslutte provisjonsleveringsapper som kan belaste restauranter.

Gruppen bak Daily Mail var et skritt nærmere å bli privat av sin største aksjonær, Lord Rothermere, etter den vellykkede flytningen av Cazoo bruktbilfirma i USA. Det var en av betingelsene for et potensielt bud på konsernet av forretningsmagnaten og fokuserer nå på forhandlinger med pensjonister. Aksjene stengte 20p høyere på 1114p.

Europa

Den paneuropeiske Stoxx 600-indeksen stengte 0,4 prosent høyere, med gruveandeler opp 1,9 prosent, mens eiendomsaksjer steg 1,5 prosent. Dagens gevinster hjalp Stoxx 600 med å lukke opp 0,8 prosent for uken etter å ha holdt seg stabil i flere dager.

Varerelaterte aksjer var ukens best utførere da de kom seg etter store tap. Tast inn Den best utførende var Stoxx 600, som steg 4,6 prosent da jevnaldrende Castellum kjøpte 11,8 prosent av selskapets aksjer fra Norges statlige pensjonskasse.

Norsk fiskeoppdrett salmar Det steg 2,5 prosent etter at selskapet forlot planene om å lansere 11,8 milliarder kroner (1,1 milliarder euro) i et kontantbud for sin rival. Norway Royal Salmon (NRS). NRS -aksjene falt 11,8 prosent.

Fransk bildelerprodusent foresia Det oppnådde 2,7 prosent til 42,07 euro etter at Citigroup hevet kursen for selskapets aksje til 56 euro fra 41 euro.

New York

Alle de 11 store S & P -sektorene avanserte, med energiaandeler som hoppet 3,1 prosent for å lede gevinsten, etterfulgt av materialer og teletjenester.

klesforhandler forskjellen Selskapet la til 3,2 prosent etter å ha økt prognosen for hele året for netto omsetning da sosiale medier kom tilbake etter hvert som pandemiske restriksjoner ble lettet.

en arbeidsdag Det hoppet 10,1 prosent da meglerhus økte kursmålene for aksjen etter at enterprise cloud-applikasjonsselskapet slo analytikerestimater for andre kvartals inntekter.

Interaktiv Peloton Det falt 7,8 prosent etter at det ga ut en gevinstvarsel og sa at det var under etterforskning av amerikanske regulatorer på grunn av en tredemølle-relatert ulykke tidligere i år. Tilleggsrapportering: Reuters/PA