Ishockey. Før VM tapte Frankrike i Norge før Texier scoret

For denne andre kampen ble det lagt merke til at Florian Sakhiachvili kom inn på laget igjen siden han var internship i Norge. Forsvarsspilleren, en mester i Frankrike med Rouen denne sesongen, har funnet blues og skal legge ut på en verdensturné som starter i Tammerfors, Finland, 12. mai. Mot de røde fikk de blå en god start og tok ledelsen med et mål fra eks-Grenoble-spilleren Alexandre Dexier på straffespark (25’01). I mer enn 35 minutter holdt franskmennene sjokket, og gikk gradvis i oppløsning på slutten av den andre tredjedelen. Ved å slippe inn to mål i rask rekkefølge (37’07» og 39’52»), snudde nordmennene kampen. Bluesen kommer aldri tilbake.

I den siste fasen av kampen scoret skandinavene to nye mål i starten av det tredje (41’58») før de satte seieren i et tomt mål (59’37»). Frankrike viste stor selvtillit foran VM med to seire mot Slovenia og fredagens seier mot Norden. Hvorfor ikke, sikter Blues først, før de drømmer om en mulig kvartfinale. Philippe Beauzons endelige liste vil bli sluppet av det franske ishockeyforbundet i løpet av de kommende dagene.