Islands Tassie Fryer i Eurovision 2021, ’10 Years ‘og’ The Story of Fire Saga ‘

Selv om hun ikke klarte å opptre live på grunn av en koronavirusinfeksjon, forårsaket sangerinnen en opprør på nettet med sangen ‘Think Out Things’ som representerte hennes nasjon i fjorårets konkurranse.

“Det var gal, mye moro – men veldig forskjellig fra å ikke kunne nyte det fra ekte mennesker, men heller deres online inkarnasjon,” sa Frayer. N.M.E.. “Jeg så tallene øke, men i utgangspunktet var livet mitt det samme; de ​​gjør de samme tingene, men for et større publikum.”

Han fortsatte: “Det var en morsom sang og veldig avansert. Jeg gjorde egentlig ikke noe for en dans, og den kom ut i rett øyeblikk. ”

På spørsmål om han følte presset for å forfølge en slik viral suksess med årets oppføring ’10 år’, svarte Frayer: “Nei, det tror jeg egentlig ikke. Med denne handlingen satte vi press på oss selv med alt vi gjorde i fjor med sangen.

Jeg vil ikke gå for langt fra å “tenke på ting” fordi det islandske folket stemte på at vi skulle gå til Eurovision med den sangen, så jeg tror ikke jeg kan gå i en helt annen retning. Vi ønsket å holde det det samme som i fjor. ”

Intervjuet vårt med Fryer fant sted før han ble tvunget til å forlate turneringens liveopptredener fordi en av bandkameratene likte Coyote-19, men hans ‘Dada-Islands’ bataljon kan fremdeles forutse innspilt ytelse med høy oktan. Lyrisk sett er sangen den personlige sangen til hans 10 år gamle kone – som hjalp ham med å sette scenen sammen på scenen.

“Vi har nye verktøy,” sa Fryer. “Vi har Pyro, men mye mer enn vi hadde i teaserklippet. Min kone og jeg lager alle instrumentene, denne gangen som et integrert superinstrument før solo, fordi dette er det eneste behovet.”

I lørdagens finale vil ikke poeng for Islands andre land bli lest av noen andre enn ‘Play Zaza Ding Dong’ fyren fra Will Ferrell Eurovision Spoop. Historien om brannsagaen.

“Jeg møtte ham for syv år siden eller noe da jeg økte for en islandsk film,” sa Frayer. N.M.E.. «Jeg husker ikke om vi snakket da, men han ser ut som en god fyr.

På spørsmål om hans tanker om filmen, svarte Frayer: “Det er veldig kontroversielt på Eurovision Super-Phantom. Noen likte det så godt, og andre mente at det ikke var sant. Noen mennesker liker ikke hvordan Eurovision blir fremstilt, men for meg er de fleste enige om at dette er en morsom film.

“Jeg så det på et hotell i Frankrike dagen før det ble utgitt. Netflix sendte meg en lenke til en film om Will Ferrell som islending, som måtte konkurrere på Eurovision samme år, og han hadde samme hår som meg. Dette er et veldig dårlig øyeblikk. Jeg er ikke den beste personen til å spørre hvordan den filmen er. ”

Han la til: ”Islendinger synes dette er morsomt. Dette er ikke den mest nøyaktige skildringen av islendinger! Vi kommer over som veldig aggressive og veldig provoserende, noe som ikke er slik vi vil bli fremstilt, men ingen bryr seg egentlig. Islendinger er så ertende, så vi ser på det. “

Sjekk ut vårt komplette videointervju øverst på siden, årets konkurransefavoritt er Ukraina, som er hans Eurovision-helter, råd gitt av tidligere vinnere, et ‘science-fi’ nytt album, og han tror Alexander Rybak vil være hevnet seg i Norge for å stjele suksess fra Island i 2009.

