Om kvelden 4. november 1995 samlet 100 000 mennesker seg i Tel Aviv. Det var den største fredelige demonstrasjonen landet hadde sett på flere år.

sForan et hav av mennesker går den israelske statsministeren på scenen. Yitzhak Rabin, 73, takket publikum for det store oppmøtet da han innledet en historisk avtale som anerkjente autonomi for Palestina. Klokken 21.50 går han av plattformen og går til bilen sin. Det er her historien endrer seg.

En ultranasjonalistisk jøde, medlem av en liten høyreekstrem gruppe som er motstandere av fredsprosessen, dukker opp fra mengden og avfyrer tre skudd. Yitzhak Rabin ble såret i milten og ryggraden. Han ble fraktet til sykehuset hvor han døde rundt klokken 22.30. Ønsket til de små høyreekstreme gruppene ble oppfylt: mannen som ønsket fred var død.

Dette er et av de sjeldne øyeblikkene i historien når lykke og storhet kommer sammen i en dal.

EFalsk Barnavi husker godt denne kvelden. Han var medarrangør av denne fredsdemonstrasjonen og deltok på de første arrangementene Terrasse til Tel Aviv rådhus. jegEGervain, en universitetsprofessor og tidligere israelsk ambassadør i Frankrike, var en av de siste som snakket med Yitzhak Rabin før han ble myrdet. Han vitner om dette levende og smertefulle minnet: «Da jeg kom ned, dro vi for å feire, spiste på en restaurant i nærheten, og det var da vi hørte ryktet spre seg: det hadde vært et forsøk på livet til Robin. Vi skyndte oss hjem. Vi slo på fjernsynet og så sjåføren og vennen hans falt over panseret på bilen hans. Vi vet at det er over« Han erklærer, ser flyttingen.