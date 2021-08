Israel forbereder seg på å gjenoppta bosettingsbygningen i de palestinske territoriene på Vestbredden

Israel Landets forsvarsminister sa at det forbereder å gjenåpne en okkupert bygning på den okkuperte Vestbredden etter et gap på nesten et år.

Et planrådsutvalg kan møte neste uke for å godkjenne 2000 nye boenheter for jødiske immigranter Palestinske områderPenny Kants sa onsdag, samt om lag 1000 enheter for palestinere som bor i område C -området på Vestbredden, som er under israelsk militær kontroll.

Forventet godkjenning for nye bosetninger utstedt av regjeringen til Israels statsminister, Naphtali Bennett, Fra hans tverrsnittsallianse Benjamin utviste Netanyahu To måneder siden. Det kommer etter en 10-måneders uoffisiell suspensjon av et boligbygg i USA som antas å være knyttet til en administrativ endring.

Planen om å tillate palestinsk bygging i område C er også den største på mange år, etter at flere israelsk sponsede prosjekter stoppet.

Ekstraordinære forliksavtaler med de palestinske tillatelsene tar sikte på å styrke Palestinsk makt er ikke dypt populær Og unngå friksjon under Bennetts første statsbesøk i Washington DC senere denne måneden.

Siden den arabisk-israelske krigen i 1967 har rundt 475 000 jødiske nybyggere okkupert og okkupert land på Vestbredden okkupert av Israel, en praksis som anses som ulovlig av de fleste lokalsamfunn og et stort hinder for varig fred.

De Biden -administrasjonen, Som tiltrådte i januar, søker å reparere forholdet til palestinerne som kollapset under Donald Trumps presidentskap.

I følge ØkserSammenlignet med Barack Obamas andre periode, har bosettingsbygningen økt med 150% i løpet av Trumps fire år i embetet. Bare en tredjedel av de 2000 husgodkjente prosjektene er under vurdering, ifølge en oppgjørslobbykomité.

Biden-tjenestemenn har advart Israel mot handlinger som kan undergrave troverdigheten til tostatsløsningen, inkludert bygging av bosetninger, utkastelse av palestinere og riving av deres hjem.

Det var ingen umiddelbare kommentarer fra palestinere eller USA etter onsdagens kunngjøring.

Boligbygning en De viktigste skillelinjene I Israels nye ideologisk splittede regjering: føderasjonen inkluderer venstreorienterte som er motstandere av bosettingsbygningen, høyreorienterte som Bennett, som tidligere ledet en immigrasjonslobbygruppe, og medlemmer av et arabisk parti for første gang.

Dette trekket kritikk fra alle kanter av det israelske politiske spekteret. Idamar Ben Quir, leder for det høyreorienterte partiet Otsma Yehudit, anklaget palestinerne for å “forlate Vestbredden” og “redusere statens suverenitet som en nasjonal katastrofe.”

I et åpent brev til Kantz kalte det nå venstreorienterte Meredith-partiet i regjeringen planen om å utvide bosetningene “et farlig trekk som ytterligere ville komplisere konflikten og utgjøre en potensiell barriere for en varig, permanent avtale. Palestinere.”

Fighters for Peace, en gruppe for okkupasjonsrettigheter, sa i en uttalelse: “Beslutningen om å fortsette å intensivere okkupasjons- og bosettingsbyrået er en baktalelse og et fullstendig brudd på dagens status quo og koalisjonsavtaler. Vi oppfordrer regjeringen .