Israel-Gaza-konflikten: Erdogan «avlyser» alle reiser til Israel, angriper det «hykleriske» Vesten

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan kunngjorde onsdag at han kansellerer alle planer om å reise til Israel og sprengte Vestens manglende evne til å stoppe krigen i Gaza. «Vi hadde planlagt å reise til Israel, men det ble kansellert. Vi vil ikke gå«, kunngjorde statsoverhodet i parlamentet etter å ha møtt Israels statsminister Benjamin Netanyahu for første gang i New York i september.

Statsoverhodet vakte Israels harme for å beskrive palestinske Hamas-militanter på denne måten.Frigjørere«Og nektet å ringe dem»Terrorister«.»Hamas er ikke en terrorgruppe, det er en frigjøringsgruppe som forsvarer landet deres» han sa.

Som svar fordømte det israelske utenriksdepartementet kommentarene. «Selv den tyrkiske presidentens forsøk på å beskytte terrororganisasjonen og hans provoserende ord vil ikke endre grusomhetene hele verden har sett, eller den enkle sannheten: Hamas = Den islamske staten.«, svarte departementet i en pressemelding.

Erdogan har avsluttet enhver sjanse for en umiddelbar tilnærming til Tel Aviv.

«Jeg tok denne mannen i hånden, vi hadde gode intensjoner, men han utnyttet oss«, sa han i en skarp tale om den israelske statsministeren, mens delegatene buet og sang «Ned med Israel«og»Allah er stor!«(Gud er stor).

«Forhold kan være annerledes, men det er ikke lenger tilfelle, dessverre«, sa den tyrkiske presidenten.»Du vil ikke finne noen annen stat hvor hæren oppfører seg på en så umenneskelig måte«Han fortsatte med å diskutere Israels bombeangrep i Gaza som svar på det blodige Hamas-angrepet 7. oktober, som ifølge israelerne drepte 1400 mennesker. Den israelske gjengjeldelsen i Gaza drepte 5791 mennesker ifølge Hamas.

Statsoverhodet angrep ogs廫Ikke gjør noe annet mot vestmaktene som feller tårer for Israel.»deres stigma»Manglende evne til å stoppe Israel«.

«Det mest åpenbare tegnet på deres hykleri er at de som samlet verden til støtte for Ukraina ikke uttalte seg mot blodbadet i Gaza.«, understreket han.Så lenge uskyldige mennesker fortsetter å dø i Gaza, vil ingen skip eller fly sendt til vår region bringe fred«.

Den tyrkiske presidenten ba om etablering av en «Frigjør Palestina«Og til konferansen mellom Israel og palestinerne, foreslår Tyrkia å handle»Garantist«Enhver futureskontrakt.

Tirsdag kveld talte Recep Tayyip Erdogan til FNs sikkerhetsråd «gjorde krisen verre«På Gazastripen ved hans holdning»Forutinntatt«og årsak»De verste feilene«Til FNs rykte viser seg»Handlinger kunne ikke iverksettes for å sikre en våpenhvile så snart som mulig og unngå sivile tap«.

Etter å ha oppfordret til tilbakeholdenhet i dagene etter massakren på israelere av Hamas og israelsk gjengjeldelse på Gazastripen, endret den tyrkiske presidenten sin tone og fordømte «Folkemord«Etter forrige ukes streik på et sykehus i Gaza ga han umiddelbart skylden på Israel – uten å vende seg til det.

Som leder av et land med muslimsk majoritet og forkjemper for den palestinske saken, hvor han alltid har fremsatt seg selv som forsvarer, planlegger presidenten å delta i et møte organisert av hans islamsk-konservative parti, AKP, på lørdag.Til fordel for Palestina«På den tidligere Atatürk-flyplassen i Istanbul.