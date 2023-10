Israel-Gaza-krigen: Antall ofre i Gaza har ikke blitt krysssjekket, en første i historien til konflikten

I følge Adele AtiyehAmbassadør for den palestinske myndigheten til Den europeiske union, «Statistikk publisert i lokal presse eller internasjonal presse er statistikk fra det palestinske helsedepartementet. Så det er det Palestinske myndigheterVår organisasjon, som dessverre teller de døde, publiserer israelske bomberesultater daglig.«.

Så de palestinske myndighetene anerkjenner at disse tallene kommer fra deres administrasjon til helsedepartementet, blant annet i Gaza. Så det er riktig å nevne disse tallene «Statistikk fra det palestinske helsedepartementet», ikke «fra Hamas».

Tallene avhenger av noen av de mest bombede områdene i Gaza, som palestinske myndigheter ikke har tilgang til Overvåking fra internasjonale organisasjoner forklarer representanten for de palestinske myndighetene. De er arbeidere i et visst FN – The Kontor for koordinering av humanitære anliggender Eller OCHA – De som registrerer skader og dødsfall på bakken i samordning med eller parallelt med lokale helsetjenester. Det er fra denne samlingen av statistikk som alle FNs publikasjoner er basert.

Så langt, i alle konflikter som berører de palestinske områdene, har disse to ressursene blitt brukt. I dette nye kapittelet av konflikten i Midtøsten betydde imidlertid skader og ødeleggelser at OCHA-arbeidere for første gang ikke var i stand til å fullføre dette folketellingsarbeidet. Foreløpig kommer det meste av statistikken som når oss direkte fra det palestinske helsedepartementet. De er tatt av FN og frivillige organisasjoner som Leger Uten Grenser.