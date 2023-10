Israel-Gaza-krigen: Bombingen av et sykehus i Gaza opprørte verden, Israel eller Islamsk Jihad som skjøt?

Minst 200 mennesker ble drept i et israelsk angrep på et sykehus i Gaza by, ifølge helsedepartementet i det Hamas-kontrollerte palestinske territoriet.

Ødeleggelsen av et sykehus ved israelske angrep på Gazastripen, hvis det bekreftes, vil ikke være i samsvar med folkeretten, sa Det europeiske råds president Charles Michel tirsdag kveld på slutten av et europeisk toppmøte via videokonferanse om situasjonen. I Midtøsten. EU-kommisjonens president Ursula van der Leyen sa, da hun ble spurt om den samme saken, at hun ennå ikke var i stand til å kommentere den sjelden mottatte informasjonen.

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) fordømte også det israelske angrepet og ba om umiddelbar beskyttelse av sivile og helseinstitusjoner. «WHO fordømmer angrepet på Al Ahli Arab Hospital på det sterkeste«, la Tedros Adhanom Ghebreyesus ut på X Network (tidligere Twitter).

Ahmed Abul Caid, leder av den Kairo-baserte arabiske ligaen, sa:Vesten må umiddelbart få slutt på tragedien«I Gaza. Dette angrepet er en » effektond ånd«, fordømte han igjen i en melding publisert på det samme sosiale nettverket.»Våre arabiske mekanismer registrerer krigsforbrytelser og gjerningsmennene kan ikke unnslippe rettferdighet«, advarte han.

Tyrkias president Erdogan for sin del «Det stoppet den enestående volden i Gaza«.»Jeg oppfordrer hele menneskeheten til å avslutte denne enestående grusomheten i GazaPå det sosiale nettverket X Mr. sa Erdogan.

Den palestinske myndighetens president Mahmoud Abbas fordømte angrepet ved å kunngjøre tre dagers sorg i de palestinske områdene.MassakreDen palestinske myndigheten ble kastet ut av Gazastripen av islamistene Hamas i 2007.

Etter streiken demonstrerte hundrevis av palestinere i Ramallah på den okkuperte Vestbredden tirsdag kveld, og krevde president Mahmoud Abbas avgang.

Det brøt ut sammenstøt mellom demonstranter og palestinske sikkerhetsstyrker som skjøt tåregass under demonstrasjonen.