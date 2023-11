Israel-Gaza-krigen: Drivstoffmangel vil stoppe humanitære operasjoner i Gaza innen 48 timer, sier FN

Israel slo til mot en bygning på den sørlige Gazastripen okkupert av FN-personell, sa organisasjonen mandag. Informasjonen kunne ikke verifiseres uavhengig.

Angrepet fant sted nær Rafah-overgangspunktet, og dette er nye bevis.»Ingen steder i Gaza er trygt, ikke i nord, ikke i sentrum, ikke i sør«, forklarer generalkommissæren for FNs flyktningorganisasjon (UNRWA), Philippe Lazzarini.

Ifølge UNRWA, FN Vi har allerede informert de krigførende to ganger om at personell oppholder seg. Ifølge UNRWA var fire arbeidere i bygningen og dro kort tid før angrepet. FN-organet bemerker videre at ingen fordrevne palestinere er i bygningen.

Mer enn 1,5 millioner mennesker har blitt fordrevet som følge av konflikten på Gazastripen, ifølge FN-tall, inkludert mer enn 60 bare den siste uken, ifølge UNRWA. FN-bygninger ble direkte eller indirekte skadet. De fleste av dem brukes nå som krisesentre. Mer enn 600 000 mennesker har søkt tilflukt på den sørlige Gazastripen.