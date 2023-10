Israel-Gaza-krigen: FN «blokkerer tilgang til humanitær bistand» til Gaza Kan være «en forbrytelse» ifølge etterforskerlederen

«Blokker tilgang til humanitær hjelp«Kan være et oppsett mot Gazastripen»forbrytelseFN i Kairo søndag Etterforskersjefen, Karim Khan, sa etter å ha besøkt Rafah-grenseovergangen, som forbinder Egypt med Gaza, at internasjonal bistand til palestinske borgere strømmer inn.

«Hindring av bistand er straffbart«, som aktor for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) kunngjorde foran journalister på søndag»Israel må sørge for at sivile får mat og medisiner uten forsinkelser«I Gaza.

«I Rafah så jeg lastebiler fulle av mat og humanitær hjelp langt unna de sultne og sårede.«Beboere i Gaza, bekreftet Mr. Khan.

Siden 9. oktober har Israel pålagt «totalt sete«I Gaza ble vann, elektrisitet og matforsyninger avbrutt, mens territoriet allerede var under israelsk beleiring.

Det har vært økende oppfordringer om humanitær støtte til palestinske sivile i Gaza, som har vært under ubøyelig bombardement av det israelske militæret, utløst av et dødelig og enestående angrep fra Hamas på deres jord 7. oktober.

På søndag sa Mr Khan:En etterforskning av forbrytelsene begått i Israel 7. oktober«Men mer»Aktuelle hendelser i Gaza og VestbreddenSom en del av en offisiell ICC-undersøkelse som åpnet i de palestinske områdene i 2021.

På den okkuperte Vestbredden har mer enn 100 palestinere blitt drept av bosettere og israelske militæroperasjoner siden 7. oktober.

Ifølge Helsedepartementet til Hamas, som har kontrollert territoriet siden 2007, har israelske bombeangrep drept mer enn 8000 mennesker, hovedsakelig sivile, i Gaza.

Ifølge det israelske militæret har mer enn 1400 mennesker omkommet siden 7. oktober, hovedsakelig på dagen for et angrep fra Hamas som tok 239 mennesker som gisler.

ICC ble opprettet i 2002 og er den eneste uavhengige internasjonale domstolen som behandler forbrytelser som folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Israel, som ikke er medlem av ICC, har nektet å samarbeide i etterforskningen.