Israel-Gaza-krigen: 'Gazas befolkning mellom sult og fortvilelse', 'langvarig konflikt', 'Netanyahu som Hitler', oppdateringer denne onsdagen 27. desember

Denne onsdagen fortsatte den israelske hæren sine angrep på den beleirede Gazastripen, der krigen mot Hamas vil fortsette i «mange måneder til», til tross for at de har oppfordret til en våpenhvile for å tillate bistand og humanitær hjelp til befolkningen i de palestinske områdene. Angrepene drepte 20 mennesker mens strømbrudd i Khan Yunis

Telekommunikasjon komplisert arbeidet til palestinske hjelpearbeidere.

Etter å ha gjentatt ordene til statsminister Benjamin Netanyahu, som bekreftet sin vilje til å utrydde Hamas denne uken, erklærte Israels hærs stabssjef, Herzey Halevi, at krigen ville vare i flere måneder og advarte om at det ikke fantes noen «magisk løsning».

FN utnevnte tirsdag kveld nederlandske Sigrid Kak til stillingen som assisterende koordinator for humanitære anliggender og gjenoppbygging, nesten tre måneder etter starten på en krig utløst av et blodig 7. oktober-angrep fra den palestinske islamske bevegelsen i Israel. Gaza

Flere rederier har varslet at de returnerer skipene sine til Rødehavet.

Befolkningen på Gazastripen er «i alvorlig fare», insisterte lederen av Verdens helseorganisasjon (WHO) onsdag, og understreket at sult og desperasjon forverres i det krigsherjede palestinske territoriet.

Før sjokkkunngjøringene, Tyrkias president Erdogan Mente at det ikke var noen forskjell mellom Hitler og Netanyahu.