Israel-Gaza-krigen: Historiker Kurt Debeuf sier Hamas» mål er å «torpedere» eksisterende avtaler mellom Israel og arabiske stater

Så Hamas ønsker å destabilisere den pågående normaliseringsprosessen mellom Israel og regionale land. Mer enn bare en palestinsk stat (Fatah kan også være involvert i forhandlinger med Saudi-Arabia og andre arabiske stater, ifølge Court Debeub). Hamas vil føle seg ekskludert fra de pågående forhandlingene. Og ingen forhandlinger heller «Den store Davids leir», Palestinerne (fra Fatah, partiet ved makten på Vestbredden) vil bli tatt i betraktning (i motsetning til 1978-avtalene, forlot Egypt, som da var mekleren, Palestina, ifølge vår gjest). Det ville vært katastrofalt for Hamas. Symbolsk sett ville en palestinsk terrorgruppe med kontroll over Gaza ha forkastet disse fredsavtalene slik de er strukturert i dag. Og sørg for at de arabiske landene tar et standpunkt i denne saken…

Riyadh ønsker muligheten til å forsvare seg mot et iransk angrep

«Dette angrepet var så forferdelig at Hamas visste at reaksjonen (israelsk, red.anm.) ville være virkelig harde. Voldsbilder i flere uker. Den arabiske gaten støtter fortsatt palestinerne og kan ikke akseptere gjennomføringen av disse avtalene. «. Så det blir Hamas sin innsats.