Israel-Gaza-krigen: Hvem er de palestinske fangene frigjort av Israel?

En sak der Shorukh Dwaiyat ble frikjent halvveis i straffen, er svært sjelden. De fleste domfelte eks-forbryterne blir løslatt fra fengsel i løpet av måneder uansett. Anklagene deres var mer omfattende: steinkasting og molotovcocktailer, brannstiftelse… og drapsforsøk for noen. Så denne fangeutvekslingen er forskjellig fra 2011. På den tiden ble over tusen palestinske fanger overført til Gilad Shalit, en israelsk soldat. Han ble holdt av Hamas i fem år. Av de tusen løslatte fangene,uEn tredjedel av dem sonet livstidsdommer for planlegging, forsøk på eller gjennomføring av terrorangrep«, I følge RTS. For øyeblikket er forholdet betydelig mindre: én israeler for hver tredje palestinere.

Listen på 300 personer inkluderer fanger som fortsatt venter på rettssak. Ifølge HaMoked, en israelsk menneskerettighetsorganisasjon sitert av AFP, venter 230 av dem på rettssak. Noen holdes uten siktelse eller rettssak i et administrativt interneringsmiljø.

Siden krigens begynnelse har antallet palestinere holdt i administrativ varetekt uten siktelse eller rettssak økt kraftig. I følge HaMoked, Mellom 1R oktober og 1R november økte antallet fra 1319 til 2070. En situasjon fordømt av Amnesty International.

«Administrativ internering er et av hovedverktøyene Israel bruker for å håndheve sitt apartheidregime mot det palestinske folket. Vitnesbyrd og videoopptak avslører en rekke tilfeller av tortur og mishandling fra israelske styrker, inkludert voldelig juling og bevisst ydmykede palestinere.«, beklaget Heba Morayeb, regiondirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Amnesty International i begynnelsen av november.

Ifølge den palestinske ikke-statlige organisasjonen «The Prisoners Club» er det mer enn 7000 palestinske fanger i israelske fengsler i dag.