Israel-Gaza-krigen: Hvorfor angrep Jemens Houthi-opprørere et skip i Rødehavet?

Eksperter beskriver koblingene mellom Iran og houthiene som en «motstandsakse». Det er en konglomerasjon av militante nettverk med anti-amerikanske og antisionistiske idealer som forener flere militser, inkludert Libanons Hizbollah, Hamas, Jemens houthier og militser i Irak og Afghanistan.

Disse forskjellige militsene er generelt tilknyttet og til en viss grad koordinert av Iran. De er for det meste finansiert av Teheran. Som Didier Leroy forklarer, er en «akse for iransk motstand» virkelig til stede «Et sett med militante hendelser som skaper livsforsikring for Iran i dets maktbalanse med regionale motstandere Israel, Saudi-Arabia og USA.».

For Vincent Eifling, på et ideologisk, nesten eksistensielt nivå, «Disse bevegelsene tror at deres overlevelse avhenger av deres motstand mot Vesten og verdiene til Vesten, som er Israels ekspansjon i Midtøsten.»

I dette tilfellet er Houthi-opprørere stasjonert i Jemen «Et av elementene i en militant gruppe der Iran forsøkte å utvikle sin maktbalanse med sin israelske motstander»Didier Leroy forklarer.

Iran har tross alt ingen interesse av å gå inn i åpen konflikt med Israel. Men som David Rigolet-Ross forklarer, viser denne typen aktiviteter også mobiliseringspotensial «Et av dets surrogater, ikke minst.» I følge Vincent Eifling, i sammenheng med krigen i Gaza, «Iran vil gjøre alt for å irritere israelerne så mye som mulig samtidig som de opptrer så skjult som mulig. I dette kan houthiene være en god skjerm.».

Så dette motstandsakseGjennom logikken til væpnede militser filtrert over Midtøsten, forblir Iran et verktøy for å holde press på Israel uten å krysse en rød linje.