Israel-Gaza-krigen: Israel startet et rakettangrep på grensen mellom Israel og Libanon i Syria.

Grensen mellom Israel og Libanon er igjen under høy spenning etter ferske brannkamper rapportert søndag av væpnede grupper inkludert palestinske Hamas og den mektige Hizbollah, etterfulgt av et infiltrasjonsbud fra Islamsk Jihad.

Om natten fra søndag til mandag, «Al-Quds Brigade«, den militære fløyen til Palestinsk Islamsk Jihad med base i Libanon, kunngjorde på deres Telegram-kanal at to medlemmer ble drept i Hanida, nord i Israel.For å overvinne sikkerhetsbarrieren«Separasjon av Libanon fra Israel og»å møte fienden«Israelisk.

Israels militære sa mandag at de hadde truffet flere mål i Syria som svar på rakettangrepet. «Et krigsfly angrep nylig bærerakettene hvorfra det ble avfyrt skudd fra syrisk territorium mot den israelske grensen i går kveld.«, sa det israelske militæret på X (tidligere Twitter).

Noen timer tidligere hadde hun meldt at flere raketter hadde landet i et «åpent område». Ifølge den israelske offentlige radioen Khan er stedene som er rammet i Daraa-regionen i Sør-Syria og er knyttet til Irans allierte.

Siden det blodige Hamas-angrepet på Israel 7. oktober har det israelske luftvåpenet utført flere angrep i Syria, spesielt rettet mot flyplassene i Aleppo og Damaskus.

Spenningen er også høy langs den israelsk-libanesiske grensen, hvor det er en nesten daglig skuddveksling mellom den israelske hæren og pro-palestinske væpnede grupper, inkludert den libanesiske Hizbollah.

Hizbollah, en alliert av Hamas, sa søndag at de skjøt ned en israelsk drone med en overflate-til-luft-missil over den israelske grensen og kunngjorde døden til en av dens jagerfly. Det israelske militæret på sin side sa at de svarte med å kalle inn ny ild fra Libanon mot Har Tov- og Kiryat Shmona-områdene.

Israel har utført hundrevis av luftangrep i Syria siden krigen startet i 2011.

Luftvåpenet målrettet spesifikt styrker støttet av Iran og Libanons Hizbollah og den syriske hæren.