Israel-Gaza-krigen: Libanon anklager Israel for å bruke hvitt fosfor

Libanon har instruert sin misjon til å sende inn en klage mot Israel, som de anklager for å bruke hvitt fosfor i sine streiker for å starte branner sør i landet, ifølge libanesisk diplomati.

På grensen mellom Israel og Libanon er det daglige skuddvekslinger mellom den israelske hæren og den mektige Hizbollah, og 7. oktober startet krigen mellom Israel og den islamistiske bevegelsen Hamas på Gazastripen. Den israelske hæren tok igjen ved å målrette sine posisjoner ved å beskyte utkanten av flere grensebyer og posisjoner til Hizbollah-krigere, og ødelegge store mengder vegetasjon og oliventrær. Siden eskaleringen begynte, inkludert libanesiske tjenestemenn og frivillige organisasjoner Amnesty International Tirsdag, anklage Israel for å bruke hvitt fosfor. I følge konvensjonen undertegnet i Genève i 1980, er fosforbomber brannvåpen og er forbudt for bruk mot sivile.

Tidligere tirsdag sa Amnesty International «Bevis på Israels ulovlige bruk av hvitt fosfor«Mellom 10. og 16. oktober i Sør-Libanon. Et av disse angrepene»Det vilkårlige angrepet, som skadet minst ni sivile, bør etterforskes som en krigsforbrytelse«I landsbyen Taira kunngjorde NGO i en pressemelding. I midten av oktober, Human Rights Watch (HRW) Han anklaget også Israel for å bruke hvitt fosfor på Gaza og Libanon 11. og 12. oktober. «Vi benekter disse påstandene«, svarte en talsmann for den israelske hæren umiddelbart. Minst 62 mennesker er drept i Libanon i sammenstøtene, ifølge en AFP-telling, inkludert fire sivile.