Israel-Gaza-krigen: Nødregjering og krigskabinett godkjent av parlamentet

Iført en svart dress og skjorte, Mr. Netanyahu sa før avstemningen: «Enhetsregjeringen vi vil danne vil sende et veldig kraftig budskap.» Han gjentok truslene sine mot Hamas, og lovte at krigen bare ville ende i «total seier og ødeleggelse» for den palestinske islamistbevegelsen.

Fraværende under avstemningen i parlamentet. Lapid kritiserte opprettelsen av denne regjeringen av «ekstremister» og beskyldte Mr. Fordømte Netanyahus «ansvar». Dens jord av Hamas siden opprettelsen av Israel for 75 år siden.

Den 7. oktober ble Israel overrumplet da militante Hamas invaderte landet med kjøretøy, luft og sjø og massakrerte hundrevis av sivile, enten på gata, i hjemmene deres eller på ravefester.

Under dette ekstremt voldelige angrepet som forbløffet landet, kidnappet Hamas dusinvis av israelske, utenlandske og binasjonale gisler, som ble dømt til døden.

Israel svarte med å erklære en krig for å ødelegge den islamistiske bevegelsens evne til å operere, ubøyelig beskutte Gazastripen og stasjonere titusenvis av tropper i landets sør, langs den nordlige grensen til Libanon. Det er hyppige skuddvekslinger med Hamas» allierte, den pro-iranske Hizbollah.