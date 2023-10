Israel-Gaza-krigen: Norge fordømmer «uakseptabel» blokade av Gaza av den israelske hæren

Norge fordømte fredagens blokade»Uakseptabelt«Gaza av israelsk hær etter dødelig angrep fra Hamas mot Israel på lørdag»Israel har rett til å forsvare seg selv […] Men de kan ikke ty til alle mulige midler«Og hva kan tenkes, erklærte Anniken Huitfeldt, leder for norsk diplomati i offentlig radio NRK.

Etter et blodig angrep fra Hamas-terrorister lørdag 7. oktober – der mer enn tusen mennesker ble drept – vedtok Israel en «Komplett sitteplass«Gazastripen har allerede vært under en land-, luft- og sjøblokade i over 15 år. Denne fredagen 13. oktober beordret den hebraiske staten også en evakuering innen 24 timer.»Alle offentlige«Fra nord til sør for Gazastripen, eller rundt 1,1 millioner mennesker.

I et unntak fra den tradisjonelle linjen med å følge en liste over terrororganisasjoner utarbeidet av FN, som Hamas ikke står på, kvalifiserte Norges statsminister Jonas Kahrstor onsdag bevegelsen som en terrororganisasjon. «En organisasjon som planlegger, utfører og tar ansvar for slike terrorhandlinger bør betraktes som en terrororganisasjon. Det er det«, argumenterte han i Stortinget.