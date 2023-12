Israel-Gaza-krigen: Tragedie omgir julefeiringen i det okkuperte Vestbredden Betlehem

Ikke noe gigantisk tre, ingen fancy julekrybbe, lite glede. Et slør av tristhet falt på søndag i Betlehem, som vanligvis tar på seg festklærne til jul, som i år ble tilsmusset av krigen på Gazastripen. Masser av tilbedere og turister ventes på dagtid og ved midnatt i den palestinske byen på den okkuperte Vestbredden, som ifølge kristen tradisjon var Jesu Kristi fødested.

Turister har flyktet fra området siden kampene mellom Israel og Hamas startet 7. oktober. Palestinske kristne har ikke hjerte for feiringer, ofte avlyst av kommunen, ute av stand til å ignorere skjebnen til sine medborgere, beleiret og bombet i Gaza. «Så mange har dødd for dette landet, det er veldig vanskelig å feire noe når folket vårt dør«, vurderer Nicole Najjar, en 18 år gammel student, på det øde Place de la Mongeois.

Mot Fødselsbasilikaen er et kunstverk som fremkaller tragedien i Gaza installert på bakken, i stedet for en fødselsscene i naturlig størrelse og et gigantisk grantre: Maria og Josef, grå statuer, søppel og metallplater bak en piggtråd gjerde midt i rotet. På den tilstøtende bygningen står det på et stort banner: «Stopp folkemordet, stopp forflytningen, opphev beleiringen«eller»Betlehemsklokker ringer for våpenhvile i Gaza«.

Dette året er annerledes enn andre, det er fullt av tristhet, sorg, ødeleggelse, mangel og tap.

Mervat Murrah er en motedesigner i Betlehem

Krigen mellom Hamas og Israel gikk inn på sin 79. dag søndag. Den ble utløst 7. oktober av et angrep fra kommandosoldater fra Hamas, en bevegelse anerkjent som en terrororganisasjon av EU. Angrepet drepte rundt 1 140 mennesker ifølge israelske tjenestemenn, og den israelske responsen etterlot mer enn 20 400 døde og fordrev 85 % av befolkningen i Gaza, ifølge Hamas-regjeringen.

I det Hamas-styrte palestinske territoriet har tusenvis av kristne søkt tilflukt i kirker spart av kampene. Forrige uke ble en mor og hennes datter drept av israelsk brann inne i Holy Family Church i Gaza by, sa patriarkatet. Pave Frans har fordømt de målrettede bombingene og skytingene.En sårbar offentlighet«.

