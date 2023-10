Israel-Gaza-krigen: Tusenvis av demonstranter marsjerer til støtte for palestinere (14. oktober 2023-hendelser)

En uke etter et blodig angrep fra Hamas på lørdag, forsøkte tusenvis av innbyggere å flykte fra Gazastripen, etter å ha kastet seg fra israelske angrep i forkant av et forventet bakkeangrep på den palestinske enklaven.

mange»TerroristerEn israelsk militærtalsmann kunngjorde at soldatene ble drept lørdag morgen da de avverget et forsøk på å infiltrere Israel fra Libanon.

En videojournalist fra Reuters ble drept og seks journalister fra AFP, Reuters og Al-Jazeera ble såret mens de dekket situasjonen i Sør-Libanon fredag, sa tre medier.

En gruppe journalister fra forskjellige medier ble utsatt for grenseoverskridende beskytning nær landsbyen Alma H-Shab nær den israelske grensen, sa en av de to AFP-journalistene som ble skadet. En libanesisk sikkerhetskilde sa til AFP at de første israelske bombingene fulgte et forsøk fra palestinere på å krysse inn i Israel fra den libanesiske grensen. «Vi er dypt triste over å høre om dødsfallet til vår videograf Issam Abdullah«, rapporterte nyhetsbyrået Reuters. Han var en del av et Reuters-team i Sør-Libanon.

