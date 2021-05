Israel gjennomfører luftangrep i Gaza etter Hamas rakettangrep | Israel

Spenninger mellom Israel Palestinere stiger kraftig på mandag mens militante grupper skyter raketter mot Gaza Israel Og Israel Al-Aqsa svarte med streik på den palestinske kysten etter sammenstøt utenfor moskeen.

Rakettangrepene kom bare minutter etter at Hamas ga en siste advarsel til Israel om å trekke sikkerhetsstyrker ut av Al-Aqsa-moskeen og gamlebyens Sheikh Zarra-nabolag Jerusalem.

Begge sidene har vært åstedet for stadig mer voldelige sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere de siste dagene, som har vekket internasjonal bekymring.

Innbyggerne i Jerusalem sa etter klokka 18 lokal tid, da den endelige advarselen gikk ut, og lyden av eksplosjoner, ble det hørt sirener fra luften, selv om det var uklart om eksplosivene eksploderte raketter eller brukte anti-raketsystemer.

Luftangrepssirener rapporterte nær og nær kystbyen Ashkelon Gaza Grense. Det israelske militæret sa at syv raketter i utgangspunktet hadde eksplodert, en hadde blitt avlyttet og at rakettfyringen fortsatte i det sørlige Israel.

Gaza helsedepartementet sier at ni palestinere er drept i israelsk luftangrep på palestinsk territorium. En talsmann for israelsk militær sa at Hamas hadde begynt å angripe militære mål i Gaza.

Rakettangrepet mot Jerusalem reiste muligheten for en betydelig utvidelse og en hard israelsk respons. I en kommentar til rakettangrepene sa Israels forsvarsminister Benny Kantz: “Palestinsk terrorisme må bekjempes med jernhånd.”

Hamas endelige advarsel, utstedt mandag ettermiddag, sa at mer enn 300 mennesker hadde blitt såret etter nylige sammenstøt rundt forbindelsen dagen før.

I påvente av rakettbrannen, beordret Israel stenging av veier nær Gaza, mens borgermesteren i Ashkelon beordret åpning av offentlige bombeleirer. Flyreiser til Ben Gurion flyplass ble angivelig omdirigert fra Gaza til den nordlige flyruten.

Rakettangrep og gjengjeldende luftangrep eskalerer en dag etter israelsk politi Blandingen slo til Tidlig mandag morgen, bedøvelsesgranater og tåregass og sammenstøt med palestinere i dagene etter de verste hendelsene.

Tidligere, i et tilsynelatende forsøk på å unngå ytterligere konflikt, endret israelske tjenestemenn ruten planlagt av nasjonalistiske jøder som marsjerte gjennom det muslimske kvarteret i den gamle byen.

Marsjerne ble beordret til å evakuere området og ble sendt på en annen rute enn det muslimske kvarteret på vei til Vestmuren, et hellig sted der jødene kunne be.

Hamas sendte sin siste advarsel på ettermiddagen og ba Israel raskt omorganisere militæret, som har vært engasjert i sin største militære øvelse på tre tiår. Da den første sperren av syv raketter ble sjøsatt fra kysten, begynte siste advarselsirener å høres i kystområdene nær Jerusalem og Gaza.

Et israelsk kjøretøy nær Gaza-grensen kolliderte med det som ble beskrevet som et antitankrakett.

Hamas militære enhet påtok seg ansvaret for rakettbrannen i sin første uttalelse om at den hadde angrepet Jerusalem som svar på Israels “forbrytelser og okkupasjon av den hellige byen og forfølgelsen av vårt folk ved Sheikh Zarra og al-Aqsa-moskeene.”

“Dette er nyheter som fienden må forstå godt,” sa en talsmann. Den islamske Jihad i Gaza hevdet å ha utført sine egne rakettangrep.

Økende spenninger følger byens verste sammenstøt siden 2017. Sinne har vokst blant palestinere i flere uker før en israelsk domstolsavgjørelse om hvorvidt myndighetene kan kaste ut dusinvis av palestinere fra Sheikh Zarra-nabolaget og gi dem hjem. For jødiske innvandrere.

Hundrevis av palestinere og dusinvis av politibetjenter har blitt såret de siste dagene i sammenstøt i og rundt den gamle byen, inkludert den hellige forbindelsen kjent som Tempelhøyden for jøder og Nobelreservatet for muslimer – eller Haram al-Sharif.

Sammenstøt fortsatte til daggry mandag, da politiet stormet en gammel byforbindelse med al-Aqsa-moskeen og kastet granater mot tilbedere som kastet stein. Scener av scenen viste folk som løp gjennom røykskyer foran moskeen.

Invasjonen økte spenningen, ikke minst i løpet av den hellige måneden, men ga stedet den største historiske følsomheten. Ramadan.

Syv av de som ble skadet i mandagens sammenstøt var i kritisk tilstand, ifølge lokale medierapporter da den syv måneder gamle israeleren ble steinet til døde i familiens bil.

Den siste volden kommer da FNs sikkerhetsråd planlegger å avslutte konsultasjonen om situasjonen i Jerusalem mandag. Diplomater sa at møtet ble bedt om av Tunisia, den arabiske representanten for rådet.

Beslutningen om å flytte en del av den årlige Jerusalem Day “flaggeparaden” mens det muslimske kvarteret kommer inn i den gamle byen mandag, fulgte bekymring fra høytstående israelske sikkerhetsmyndigheter om at den allerede farlige situasjonen ville forverres.

Palestinske innbyggere i den gamle byen har lenge klaget over at flaggmarsjen bevisst var provoserende og markerte den israelske okkupasjonen av Jerusalem og dets jødiske hellige steder under seksdagerskrigen i 1967.

Statsministeren talte til et spesielt kabinettmøte i forkant av Jerusalem-dagen Benjamin Netanyahu, Israel “vil ikke tillate at noen ekstremister forstyrrer freden i Jerusalem. Vi vil håndheve lov og orden avgjørende og ansvarlig. ”

Det hvite hus sier at den amerikanske sikkerhetsrådgiveren Jack Sullivan uttrykte “alvorlige bekymringer” over de voldelige sammenstøtene i Jerusalem søndag i en telefonsamtale med sin israelske rival, Mir Ben-Sabbath.

Israel har møtt internasjonal kritikk over den harde politiets respons og planlagte utkastelser. Forrige uke FN. Rettighetsorganisasjon Beskrev utvisningen av araberne Fra hjemmene deres som krigsforbrytelse.

I Øst-Jerusalem, som inkluderer den gamle byen, føler palestinere den økende trusselen fra innvandrere som ønsker å utvide den jødiske tilstedeværelsen gjennom kjøp av hus, bygging av bygninger og domstolsutsatte utkastelser som saken i Sheikh Zarra.

Nabeel al-Kurt, 77, sa at familien sto overfor tapet av hjemmet sitt og at utkastelsene var “et rasistisk forsøk på å kaste ut palestinere og erstatte dem med innvandrere.”

Under israelsk lov ble jøder som kunne bevise en tittel før 1948-krigen, med på dannelsen av nasjonen. Kan gjenopprette deres eiendom i Jerusalem. Millioner av arabere ble fordrevet i en enkelt konflikt, men det er ingen lignende lov for palestinere som har mistet hjemmene sine i byen.