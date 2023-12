Israel-Hamas-krigen: De Groupe og tre europeiske statsministere krever tøffere EU-holdning

«Vi gjentar vår sterke fordømmelse av terrorangrepene utført av Hamas 7. oktober og ber om umiddelbar løslatelse av alle gisler. Vi gjentar Israels rett til å overholde internasjonal lov og internasjonale standarder. Vi ønsker det humanitære moratoriet velkommen. Men det er på tide. for EU å gå videre på tre punkter, er oppnådd, legger de til.

Israel-Hamas-krigen: «Du har hørt om voldtektene, grusomhetene og lemlestelsene av israelske kvinner. Hvor har du vært?»

Derfor oppfordret underskriverne statsministrene til å «fremfor alt snarest oppfordre alle parter til å erklære en permanent humanitær våpenhvile som vil få slutt på fiendtlighetene». Så, «umiddelbart effektive tiltak må tas for å beskytte uskyldige sivile», fortsatte de, og oppfordret til «dyp bekymring for det uutholdelige antallet ofre i Gaza». Til slutt, «må vi minne om det haster med den politiske prosessen som ligger til grunn for implementeringen av tostatsløsningen.»

«Dette er mørke tider for millioner av mennesker i Palestina og Israel. Over hele Europa har antisemittiske hendelser dukket opp igjen og dette kan ikke tolereres. Det er på tide at EU handler. Vår troverdighet står på spill,» konkluderer 4 tjenestemenn. .