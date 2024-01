Israel-Hamas-krigen: Humanitær situasjon forverres på Gazastripen, israelsk hær blokkerer tilgang til to sykehus

Israelske stridsvogner rykket frem mot Khan Yunis, hovedbyen sør på Gazastripen, denne mandagen 22. januar, og avbrøt tilgangen til to sykehus, og forverret den humanitære situasjonen i det palestinske territoriet, som «ikke kan bli verre» lederen av European diplomati.

Det israelske militæret intensiverte sin offensiv forrige uke mot Khan Yunis, som nå anses som hovedkvarteret til palestinske Hamas.

Den nye fasen av krigen, som startet 7. oktober etter Hamas' angrep på den jødiske staten, er av enestående intensitet, ifølge innbyggerne, som har møtt bombardementer fra luften, bakken og marinen.

Ifølge Gazas helsedepartement er minst 25 295 mennesker drept siden 7. oktober – av en befolkning på 2,3 millioner. De fleste sivile er nå konsentrert i byene Deir al-Bala og Rafah, nord og sør for Khan Yunis, under ekstremt farlige forhold.

Det palestinske Røde Kors sa at det hadde mistet kontakten med sine ansatte ved Al-Amal sykehus i Khan Yunis, organisasjonens hovedanlegg, med israelske stridsvogner stasjonert utenfor. Lenger vest nådde israelske stridsvogner al-Mawasi-distriktet nær Middelhavskysten for første gang, og kuttet tilgangen til al-Khair Hospital og det omkringliggende al-Aqsa-universitetet.

Det er fortsatt ingen enighet om spørsmålet om gisler

Nasser Hospital, det eneste store sykehuset tilgjengelig for Khan Younes og det største som fortsatt opererer i Gaza, var overfylt av sårede, sa vitner. Talsmann for Gazas helsedepartement, Ashraf al-Qitra, sa i en uttalelse at dusinvis av mennesker ble drept og såret i områder målrettet av israelske tropper.

Humanitær situasjon på Gazastripen «Kan ikke være dårlig», Det sa EUs utenriksminister Joseph Borrell før et møte med EUs utenriksministre i Brussel mandag. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviste igjen søndag og mandag enhver avtale med Hamas for å frigjøre gisler som fortsatt er i Gaza, og insisterte på at den palestinske bevegelsen ikke hadde gjort noe. «Sant forslag».

Sami al-Zuhri, leder for Hamas' politiske fløy i eksil, sa til Reuters mandag at organisasjonen vil forbli åpen. «Alle initiativer og forslag, men enhver avtale, må være basert på okkupasjonen og slutten av okkupasjonen» Fra Gaza.

I Israel, Hostage and Disappeared Families Forum, en gruppe gisselfamilier, ba Benjamin Netanyahu i en uttalelse. «Det gjør det klart at vi ikke vil forlate sivile, soldater og andre som ble bortført under oktoberdebakelen.» Lederen for den israelske regjeringen sa søndag at han ville avvise disse forholdene «Hamas monstre».