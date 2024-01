Israel-Hamas-krigen: Israel sier at Hamas planlegger terrorangrep i Europa

Den israelske regjeringen har sverget at den palestinske islamistbevegelsen Hamas planlegger terrorangrep mot mål i Europa, inkludert den israelske ambassaden i Sverige.

– Fortsatt etterretningsinnsats har kommet frem i lyset som viser hvordan terrororganisasjonen Hamas har jobbet for å utvide sine voldelige aktiviteter utenlands, rettet mot uskyldige mennesker over hele verden, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahus kontor søndag.

Israel hevder å ha samlet inn disse bevisene uavhengig og i samarbeid med andre utenlandske etterretningsbyråer.

I tillegg til det planlagte angrepet på ambassaden i Stockholm, forsøkte Hamas å skaffe droner og rekruttere medlemmer av organiserte kriminelle gjenger i Europa, fortsatte den israelske rapporten.

Hamas-tjenestemenn i Libanon, som nyter godt av Hizbollahs beskyttelse, sies også å være involvert i disse planene.

Ingen av denne informasjonen rapportert av israelske myndigheter kan verifiseres uavhengig.

I midten av desember ble åtte personer mistenkt for tilknytning til Hamas arrestert i Europa, mistenkt for å ha forberedt terrorangrep under to separate raid i Tyskland, Danmark og Nederland.