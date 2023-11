Israel-Hamas-krigen: «Jeg ble truffet av den grufulle scenen under løslatelsen av gisler»

Hvordan kan vi forklare holdningen til Hamas, som har suspendert løslatelsen av gisler?

Det har å gjøre med å ta gisler for terrororganisasjoner, det vil si å forhandle for å tjene politiske mål. For Hamas er deres første mål å påtvinge deres visjon om verden gjennom terror og trusler, innpode og filtrere frykt inn i det israelske samfunnet. En måte å forlenge virkningen av terrorangrepene 7. oktober. Denne følelsen av usikkerhet gjenspeiles i profilen til gislene selskapet forbereder seg på å løslate, på tidspunktet for løslatelsen, og skaper en slags glorie av usikkerhet som gjenspeiles i den serielle mediebehandlingen. Tanken er å skape en permanent følelse av angst. Hamas» mål er å understreke bruddet mellom israelske borgere og den allerede svekkede regjeringen, en statsminister som speiler nederlaget 7. oktober.

Det andre aspektet er at Hamas bruker disse utgivelsene for å begrense sitt press på Israel og begrense dets rom for militær manøvrering. Det er minst ett ønske om å få tid til å omgruppere seg i møte med angrep fra det israelske militæret som har svekket den islamistiske bevegelsen. Ved å velge denne strategien for gradvis frigjøring, håper Hamas å gjøre våpenhvilen om til en formell våpenhvile. Å spre disse utgivelsene ut over flere dager med mulighet for å forlenge våpenhvilen – antagelig utover de fire dagene som er avtalt av Hamas og Israel – lar også Mahmoud Abbas score poeng mot Fatah. Det som slo meg på lørdag var de jublende scenene på Vestbredden med Hamas-flagg, som bekrefter en offentlig tilstedeværelse vi ikke har sett siden den andre intifadaen. Med dette har Hamas som mål å gjøre massakren 7. oktober til en politisk seier.

Et tredje aspekt, etter en kommunikasjonsstrategi basert på brutaliteten til terrorangrep sendt direkte gjennom GoPro-kameraer, fremmedgjorde mange tilhengere av islamske organisasjoner fra vestlig side, både på de arabiske landenes side og på den arabiske verdens side. Det som imponerte meg på frigjøringsbildene var at jagerflyene håndhilste på gislene og dro. Denne groteske iscenesettelsen blir gransket og har som mål å presentere et mer behagelig ansikt av systemet.

Hamas-felle for Israel

Hvordan kan vi analysere den krigerske retorikken til det israelske militæret og samtidig presse Israel til å løslate gislene?

Det er en veldig klassisk kampinteraksjon: vi viser musklene våre. Vi må ikke glemme at demokrati står overfor et dilemma i denne typen forhandlinger, spesielt når det står overfor en hybrid motstander. Generelt forhandler ikke autoritære regimer: deres prioritet er å nøytralisere terrorister. Den har forrang over gislenes liv, og derfor over deres potensielle løslatelse. Demokratier er fanget i et dilemma: enten skaper du en presedens ved å true gisler, skaper en jussprudens for terror, og bryter tillitsbåndet mellom stater som garanterer sikkerhet. og innbyggere. Å velge forhandlingsvei kan svekke statens makt. På den ene siden velger de på den andre siden veien for å nøytralisere gislene, og det er å rive den sosiale kontrakten.

Dette er på den ene siden den systematiske ødeleggelsen av den politisk-militære infrastrukturen nord på Gazastripen, og på den andre siden har det rammet israelerne hardt å forhandle for raskt gjennom qatarisk og egyptisk mekling. Tilsynelatende press bak kulissene fra amerikanerne. Dette er ideen om gisselprioritet. Vi må gjenopprette moralsk troverdighet for statsapparatet i møte med israelere som føler seg forlatt siden 7. oktober, da avtalen ble revet opp og mislyktes. Dette ønsket fra regjeringen er ledsaget av faste ord med sikte på å vise at landet ikke har overgitt seg til trusselen fra Hamas.

Hvordan hjelper qatariene forhandlingene?

Ved å bruke veldig sterkt press. For Qatar er dette fremfor alt en økonomisk klemme: de pumper rundt 360 millioner dollar i året inn i Gaza, noe som er absolutt betydelig, en finansiell drypp unna Hamas. Emiratets image ble skadet etter massakrene 7. oktober. Hamas-ledere feiret massakren i Doha, der Qatar er vertskap for den største amerikanske militærbasen i Midtøsten. De må gjenopprette sitt image gjennom denne våpenhvilen.

Hamas-Israel-avtale: «Benjamin Netanyahus fiasko»

Alle disse indikerer styrken til traktaten og våpenhvilen.

Ja, fordi det er i begge fighternes interesse. Det er noe for enhver smak. For Benjamin Netanyahu må gislene løslates fordi hans politiske kapital er nesten null i dag. Han er dømt til å forlate den politiske arenaen bakdøra. Han ønsker å være den som leder den israelske hæren til seier og frigjør også gislene. Dette er det eneste kortet som kan spilles i dag. For Hamas, utover politiske mål, er det rett og slett et spørsmål om å overleve som en politisk-militær organisasjon på Gazastripen. Våpenhvilen gir dem tid til å få hendene tilbake på kommandokjeden for å forbedre kommunikasjonen mellom ulike bataljoner og regionale regimenter.

Gisler er prisen for terrorisme. Hikke, maktbalanse, til og med trykkbevegelser multipliseres ettersom pokerspillet. Hamas tror det er klokkens mester, Israel ønsker å utfordre sin kontroll over tid. Derfor er den psykososiologiske dimensjonen vesentlig.