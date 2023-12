Israel-Hamas-krigen: Tidligere gisler bryter freden og ber om løslatelse av andre fanger

Gislene, som ble løslatt som en del av en syv dager lang våpenhvile som utløp fredag, snakket i en videosending til en folkemengde på tusenvis på et møte i Tel Aviv.

I korte intervjuer snakket de fire kvinnene om frykt, sult og søvnløshet i fangenskap etter å ha blitt bortført under et enestående Hamas-angrep 7. oktober på israelsk jord som utløste krigen.

Rundt 1200 mennesker ble drept i angrepet, de fleste sivile, ifølge tjenestemenn, og ytterligere 240 ble kidnappet og tatt i hendene på Hamas på Gazastripen.

«Døtrene våre så ting som folk i denne alderen eller i hvilken som helst alder ikke burde se,» sa 45 år gamle Daniel Aloni, som ble løslatt 24. november sammen med sin fem år gamle datter.

– Maten var det ikke mye av, og over tid ble det mindre, sa 84 år gamle Titza Heiman, som ble løslatt tirsdag.

De frigjorte gislene oppfordret Benjamin Netanyahus regjering til å ta alle nødvendige skritt for å frigjøre gislene.

«Den moralske forpliktelsen til denne regjeringen er å bringe dem hjem umiddelbart uten å nøle,» sa Yochev Lifsitz, 85, som ble løslatt i oktober.

Utsendelsen av vitnesbyrdet kommer en dag etter slutten av en syv dager lang våpenhvile mellom Israel og Hamas, som tillot løslatelse av 80 israelske gisler i bytte mot 240 palestinske fanger holdt i israelske fengsler.

Israelske bombardementer ble gjenopptatt fredag ​​på Gazastripen, hvorfra Hamas avfyrte raketter mot israelsk jord.

«Vi må bringe tilbake Sashaen min og de andre fangene,» sa Elina Trubanov, en gissel som ble løslatt onsdag, under et møte i Tel Aviv, og la merke til at sønnen hennes fortsatt var et gissel.

Familiene ønsker å legge enda mer press på myndighetene for løslatelse av deres kjære siden det israelske militæret bekreftet døden til fem gisler fredag.

Israelsk militærtalsmann Daniel Hagari sa lørdag at 137 israelere og utlendinger fortsatt ble holdt fanget i det palestinske territoriet, at Israel var under «total beleiring» etter en 16 år lang blokade og at de humanitære behovene var enorme.

Ifølge Hamas-regjeringen har mer enn 15.000 mennesker, inkludert mer enn 6.150 under 18 år, dødd i israelske angrep siden krigen startet.