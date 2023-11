Israel-Hamas-krigen: Washington advarer Israel om bevegelse i det sørlige Gaza

– Omfanget av forflytning som skjedde i nord må ikke skje igjen i sør, sa en amerikansk tjenestemann til journalister mandag.

«Det er veldig viktig at den israelske (militære) kampanjen, når den beveger seg sørover, gjennomføres på en måte som så mye som mulig ikke provoserer til ytterligere forflytning av mennesker,» understreket den høytstående tjenestemannen og la til at presidenten og hans medhjelpere «gjorde dette poenget veldig klart for den israelske regjeringen.»

Israel, som har kunngjort at de vil fortsette sin krig mot Hamas etter den nåværende våpenhvilen, er «mottakelig» for advarslene, sa kilden.

Ifølge amerikanske tjenestemenn må det israelske angrepet «være så målrettet som mulig» og FN. Unngå å treffe tilfluktsrom, sykehus, samt kraftproduksjons- og vanndistribusjonssteder.

Israel-Hamas-krigen: Våpenhvile bryter våpenhvilen i Gaza

I Israel ble 1200 mennesker drept i det tjenestemenn sier var et angrep fra Hamas-kommandoer den 7. oktober, uten sidestykke i landets historie.

Som svar lovet Israel å «ødelegge» Hamas, som er klassifisert som en terrororganisasjon av USA, EU og Israel, med nådeløs bombardement av palestinsk territorium og startet en bakkeoffensiv 27. oktober.

På Gazastripen rapporterte Hamas-regjeringen at 14.854 mennesker, inkludert 6.150 under 18 år, ble drept av israelske angrep.

Tre amerikanske militærfly som frakter bistand til Gaza vil begynne å ankomme Egypt på tirsdag, og Washington har sagt at de er fast bestemt på å levere så mye hjelp som mulig under våpenhvilen, nå på sin femte dag.

Amerikanske tjenestemenn sa imidlertid at de forventer at Israel vil fortsette sitt oppdrag for å «ødelegge» Hamas etter at våpenhvilen er over.

Israel og amerikanske etterretningstjenester ankom Doha for å diskutere «neste fase» av en avtale mellom Israel og Gaza, og USAs utenriksminister Anthony Blinken vil foreta sin tredje reise i Midtøsten denne uken siden krigen startet.