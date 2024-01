Israel-Hamas: McDonald's er vitne til en betydelig nedgang i sine inntekter etter oppfordringer om boikott

Hurtigmatgiganten McDonald's sa denne uken at den står overfor en «betydelig» innvirkning på forretningsdriften etter at kunder i Midtøsten og andre regioner boikottet den som svar på kjedens støtte til Israel. McDonalds administrerende direktør Chris Kempczinski erkjente virkningen i et LinkedIn-innlegg, og tilskrev tilbakeslaget til «feilinformasjon». Dermed blir han den andre direktøren i et stort amerikansk selskap som håndterer de kommersielle konsekvensene av spenninger knyttet til konflikten mellom Israel og Gaza, etter Starbucks-kjeden.

«Mange markeder i Midtøsten og noen utenfor regionen opplever en betydelig forretningspåvirkning på grunn av krigen og den tilhørende feilinformasjonen som påvirker merker som McDonald's,» sa han. «Dette er skuffende og grunnløst,» la Kempczinski til. «I hvert land vi opererer i, inkludert muslimske land, er McDonald's stolt representert av lokale eiere.»

Oppfordringer til å boikotte McDonald's ble målrettet etter at datterselskapet i Israel delte ut tusenvis av gratis måltider til medlemmer av den israelske hæren. Dette initiativet utløste protester, spesielt i land med muslimsk majoritet som Kuwait og Pakistan. Den pro-palestinske BDS-bevegelsen, som ikke har målrettet McDonald's før, ba denne uken om boikott av merket etter en klage inngitt av McDonald's Malaysia, støttet av et saudisk selskap, mot den malaysiske BDS-bevegelsen for ærekrenkelse. BDS-bevegelsen krever at McDonald's skal kutte båndene til sine franchisetakere i Israel og Malaysia, og anklager McDonald's Malaysia for å undertrykke støtten til Gaza. Oppfordringer til forbrukerboikott har også blitt fremsatt i Storbritannia, Frankrike og Tyrkia. I noen tilfeller ble restauranter utsatt for hærverk, under påskudd av at McDonald's «støttet massakren».

McDonald's er avhengig av tusenvis av uavhengige selskaper for å drive de fleste av sine mer enn 40 000 butikker rundt om i verden. Omtrent 5 % av dem er i Midtøsten.