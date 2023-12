Israel i Eurovision 2024: Norge følger EBUs råd

På grunn av det nåværende geopolitiske klimaet har Israels tilstedeværelse i konkurransen ført til kontroverser i Euroworld etter utgivelsen av listen over Eurovision 2024-deltakere.

I Norge, underholdningsdirektør NRK, Charles Halvorson, Han snakket med avisen om denne situasjonen Se og Hør.

Det er helt naturlig at det dukker opp spørsmål om et land som deltar i en krig under Eurovision Song Contest. Vi har ennå ikke tatt stilling til denne saken, men vi vil følge EBUs vedtak.