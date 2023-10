Israel-Palestina-konflikten: Antall belgiere på Gazastripen og Tel Aviv kjent

FPS utenriksdepartement sa tirsdag at rundt 50 belgiere registrert i utenrikssaker for øyeblikket var på Gazastripen, og oppdaterte antallet på tjue som ble nevnt søndag. Førti av dem passerer gjennom og registrerer seg på nettstedet Travelers Online. Ti andre er registrert i konsulære registre. Antallet belgiere som passerer gjennom Israel har også økt. Utenriksdepartementet sier at 200 er registrert.

Rundt 10.000 belgiere er også registrert ved den belgiske ambassaden i Tel Aviv, som er ansvarlig for Israel, og nesten 3.000 ved konsulatet i Jerusalem, som har ansvaret for Jerusalem og de palestinske områdene. De fleste av dem har dobbelt belgisk-israelsk eller belgisk-palestinsk statsborgerskap. «Det nåværende tallet bør sannsynligvis være lavere fordi mange av våre kamerater allerede har forlatt landet via Jordan.»FPS utenrikstalsperson Nicolas Fierens Gevaert kvalifiserer seg imidlertid.