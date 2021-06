Israel setter i gang nye luftangrep mot Gaza som svar på ballonger Israel

Israel setter i gang andre luftangrep mot Gaza Skjelvende våpenhvile 11-dagers krigen avsluttet forrige måned.

Streikene kom sent på torsdag etter at palestinske militanter ankom skyteballonger på grensen. Israel Kjører den tredje dagen. Heliumfylte ballonger er billige, Grunnleggende utstyr rettet mot å sette fyr på jordbruksmark og Bush rundt Gazastripen.

Palestinerne begynte å blåse opp ballonger tidligere denne uken Israel tillot en marsj Av høyreekstreme jødiske nasjonalister marsjerte noen av dem i de arabiske nabolagene i Jerusalem og ropte “Døden til araberne.”

Det var ingen umiddelbare rapporter om omkomne fra angrep torsdag kveld, som kunne høres fra Gaza by. Israel gjorde det samme Onsdag morgen luftangrep, Uten å drepe eller skade noen, rettet mot de såkalte Hamas-fasilitetene.

Militæret sier at jagerfly rammet Hamas ‘”militære forbindelse og en rakettstarter” sent på torsdag som svar på ballonger. Det sa at styrkene forberedte seg på “forskjellige scener, inkludert gjenopptakelsen av fiendtlighetene.”

Raketsirener ble slått av i nærliggende israelske samfunn Gaza Etter luftangrep. Militæret sa senere at det var “utløst av innkommende skudd, ikke raketter.”

Opptak fra overvåkningskameraer fra Associated Press viste at en tung maskingevær ble avfyrt i luften fra Gaza, et mulig forsøk på å skyte ned et palestinsk militant fly. Andre opptak viste skudd fra Gaza, men det var ikke klart hvilken type eller hvor de kom fra.

Spenningen har vært høy siden våpenhvilen avsluttet 21. mai, med egyptiske meglere som møtte israelske og Hamas-tjenestemenn for å søke en uformell avtale.

Gaza-tjenestemenn sier at 260 palestinere er drept i konflikten, inkludert noen militante. I Israel sier politiet og militæret at 13 mennesker, inkludert en soldat, ble drept av en rakett som ble skutt fra Gaza.

Luftangrepene på Gaza denne uken var de første under israelsk regjering ledet av Naftali Bennett, hvis ideologisk avvikende koalisjon avsatte den mangeårige statsministeren Benjamin Netanyahu søndag.

Tidligere torsdag skjøt israelsk politi sjokkgranater og vannkanoner for å spre palestinske demonstranter fra Damaskusporten i Øst-Jerusalem.

Da mengden spredte seg, kunne palestinere sees som kaste steiner og vannflasker mot radikale ortodokse jøder som gikk i området.

Som svar på et møte av jødiske ultranasjonalister der på tirsdag, ble det ropt oppfordringer til demonstranter om å samles ved Damaskusporten, med dusinvis av israelere som ropte “arabernes død”. Politiet, som er en del av marsjen for å feire Øst-Jerusalem som erobrer Israel, har fjernet torget på torget og gitt beskyttelse for demonstrasjonen.

I en egen hendelse ble en palestinsk ungdom torsdag skutt på Vestbredden, okkupert av israelske tropper, den fjerde demonstranten som ble drept siden utposten ble opprettet i forrige måned under en protest mot innvandringsposten.

Det israelske militæret sa onsdag at en soldat parkert i nærheten av en utpost på Vestbredden så en gruppe palestinere nærme seg og at noen “kastet en mistenkelig gjenstand mot ham, som eksploderte nær soldaten.” Hæren sa at soldaten skjøt i luften og deretter skjøt og drepte palestineren som kastet gjenstanden.

Det palestinske helsedepartementet sa torsdag at Ahmed Shamsa, 15, hadde dødd av et skuddsår en dag tidligere.

Innvandrere opprettet en utpost i forrige måned nær den nordvestlige kystbyen Napoli, kalt Aviar, og hevder nå at den eies av dusinvis av familier. Palestinere frykter at det vil vokse og fusjonere med andre store bosetninger i nærheten.

Associated Press og byråer France-Press bidro til denne rapporten