I følge medierapporter er opposisjonsleder Jair Lapid nær å danne en koalisjon for å avslutte Netanyahus 12-årige styre som statsminister.

Israel ble fanget opp i søndagens politiske drama, med den umiddelbare avslutningen på statsminister Benjamin Netanyahu som statsoverhode.

Opposisjonspartier har uttalt at de ikke vil stille til mellomvalg på onsdag, men statsministeren har sagt at han ikke vil stille til mellomvalg.

Sjansene for en Lapid-seier er i stor grad den høyreekstreme politikeren Naphtali Bennett, en monark, hvis Yamina-parti har seks nøkkelplasser i parlamentet.

Bennett, 49, ble allment forventet å kunngjøre tidlig søndag om Yash Adidas ville bli med i den partiledede Lapid.

Men først må Bennett mobilisere lovgivere fra sitt eget parti for å bli med på det Netanyahus motstandere beskriver som en “endringsregering” som inkluderer venstre, sentrum og høyre.

Med et parlamentarisk flertall enda lavere etter valget 23. mars, kan slike forskjellige grupper være svakere og vil kreve støtte fra utsiden av arabiske parlamentarikere (israelske palestinske statsborgere) hvis politiske synspunkter skiller seg skarpt fra Yamina.

Bennett har holdt seg stille de siste dagene, og utløste spekulasjoner om at Likud-leder Netanyahu kan avslutte sin egen periode i en tweet og video på fredag. “Virkelig advarsel,” skrev han og advarte om at den farlige “venstreorienterte” administrasjonen var på kortene.

Yamina kunngjorde lørdag at Bennett ville møte sine lovgivere og fornye, etter rapporter om at han hadde avtalt en avtale der han først skulle fungere som statsminister.

Tidligere forsvarssekretær Bennett har endret kurs før han avsatte 71 år gamle Netanyahu, en høyreorientert leder som har hatt makten siden 2009, og som nå står for retten på grunn av korrupsjonssiktelser han benekter.

Mens det ble rapportert mye om at en avtale med Lobit var avsluttet kort tid før kampene mellom Israel og Hamas i Kaaba utbrøt 10. mai, sa Bennett at han ville forlate innsatsen for å danne en allianse med sentrum.

Men det er en våpenhvile, det har nylig skjedd en bølge av gatevold i Israel mellom palestinske borgere og jøder, og en Lapid-Bennett-allianse kommer helt sikkert tilbake.

Imidlertid brydde de israelske politiske kommentatorene seg ikke.

“Regjeringsskiftet av anti-statsminister Benjamin Netanyahu er ennå ikke noe fullført faktum,” skrev den politiske spaltisten Yoshi Werter i den venstreorienterte avisen Haaretz søndag.

“Bob er for tidlig med å åpne champagnen, og sjokoladen er for rask å bære,” sa han og spurte om Yaminas lovgivere kunne tåle presset fra høyre mot avtalen med Lamid.

Hvis den 57 år gamle Lapid ikke klarer å kunngjøre en regjering innen onsdag, er det sannsynlig at det femte israelske valget fra april 2019 – en sjanse Bennett sa at han ønsker å unngå.