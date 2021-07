Israel suspenderer UAE-oljeavtalen på grunn av miljøhensyn Forretnings- og økonomiske nyheter

Miljøverndepartementet har uttalt at risikovurderingen ‘ikke oppfyller vilkårene’.

Det israelske departementet for miljøvern har kunngjort sin beslutning om å stanse et prosjekt som har opprørt miljøaktivister og forsinket gjennomføringen av den foreslåtte oljetransportavtalen med De forente arabiske emirater.

Etter etableringen av diplomatiske forhold mellom De forente arabiske emirater og Israel i fjor, vil Gulfen se olje bli ført med tankskip til Rødehavets havn i Eilat, i stedet for å bli sendt via rørledning fra Israel til Middelhavshavnen i Ashkelon til Europa.

Det er ikke inngått noen oljeavtale mellom det israelske statseide Europe-Asia Pipeline Company (EABC) og det israelsk-emiratiske selskapet MED-Redland Bridge Limited.

Men aktivister har advart om mulige trusler mot korallrevene i det nordlige Rødehavet utenfor kysten av Elat.

Israelske miljøgrupper har utfordret planen i retten, med henvisning til katastrofale lekkasjer eller lekkasjerisiko, som forventes å føre inn millioner av tonn råolje gjennom Israel hvert år.

Risikovurdering

EAPC leverte sitt svar til retten i forrige uke, og ga en risikovurdering, der de sa at risikoen fra økt råstrøm var veldig lav.

Men på søndag sa Israels miljøverndepartement at det ikke hadde oppfylt vilkårene som ble satt av departementet for risikovurdering, og var derfor ugyldig.

Departementet sa i et brev til EAPC at det “forsinket evalueringen av produktene dine for å øke driften i Eilat havn, til regjeringen har diskutert og kommet til en avgjørelse”.

Beslutningen om å gjennomføre avtalen ble tatt av den nylig utnevnte miljøvernministeren, Tamar Zandberg, fra det venstreorienterte partiet Meredith, som åpent motsatte seg EAPC-Emirati-avtalen.

En talskvinne for statsminister Naphtali Bennetts regjering sa forrige måned at en ideologisk mangfoldig koalisjon hadde tiltrådt og at hans kontor hadde “bedt om tid” til å svare på en begjæring fra miljøkontorene.

En talsmann for EAPC hadde ingen kommentarer.

Aktivister hevder at avtalen er gjenstand for streng kontroll av lovgivningen på grunn av EAPCs posisjon som et statlig selskap som arbeider i den sensitive energisektoren.