Israel ville ha angrepet forstedene til den syriske hovedstaden

«Omtrent klokken 23:05 (20:05 GMT) i dag lanserte den israelske fienden luftangrep fra det okkuperte syriske Golan rettet mot mål i den sørlige regionen,» sa forsvarsdepartementet i en uttalelse.

«Vårt luftforsvar avskjærte fiendtlige mål nær Damaskus», skrev det offisielle syriske byrået SANA tidligere. «Det israelske angrepet rettet mot nabolagene i hovedstaden Damaskus,» la statlig fjernsyn til.

Israel kommenterer sjelden angrep rettet mot Syria, men har gjentatte ganger sagt at de ikke vil la sin erkefiende Iran, som støtter president Bashar al-Assads regjering, utvide sin tilstedeværelse der.

Israel var forsiktig før 7. oktober-angrepet: «Å få informasjon er én ting, å legge vekt på det er en annen».

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights var angrepene rettet mot Sweda-regionen, en syrisk luftforsvarsposisjon i sør og i nærheten av Damaskus internasjonale lufthavn.

Angrepet kom mindre enn 24 timer etter at flyvningene ble gjenopptatt i nærheten av flyplassen, som ble suspendert av et israelsk angrep i slutten av november timer etter at den gjenåpnet etter lignende angrep forrige måned, sa den London-baserte NGO. I Syria.

Israel har utført hundrevis av luftangrep mot sin nordlige nabo siden Syrias borgerkrig startet i 2011, hovedsakelig rettet mot iranskstøttede styrker, inkludert libanesiske ayatolla-militser og militære stillinger.

Men midt i økende spenning i Midtøsten har den trappet opp sine angrep siden starten på krigen mellom Israel og Hamas 7. oktober.