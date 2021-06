Israelsk opposisjon står overfor fristen for midnatt for å danne regjering Israel

Israelske opposisjonspolitikere skal holde endelige samtaler til midnatt på onsdag for å danne en koalisjonsregjering som vil avslutte Benjamin Netanyahus 12-årige periode som statsminister.

Under landets valglov, opposisjonsleder Yair Lapid 28 dagers ordre om å danne flertall Onsdag avsluttes med en allianse med rivaliserende partier. På denne tiden burde han ha kjent presidenten han vant.

Hvis han mislykkes, kan han tilby Netanyahu et politisk valg i form av et raskt valg.

Midt i rapporter om at det var noen uenigheter om kontrollen av statsråder og komiteer, diskuterte Lapid og andre partiledere endelige avtaler for en “endringsregjering” nær Tel Aviv tirsdag ettermiddag.

Under Foreslått kontrakt, Lapidte blir ikke statsminister med en gang. Tvert imot, hans Naphtali Bennett, en politisk rival og høyreekstrem politiker, Hvis støtte anses som den viktigste for koalisjonens suksess, vil bli Israels leder i fire år til to år.

Netanyahu og hans regjerende Likud-parti forsøkte å hindre planen ved å oppfordre politikere til ikke å slutte seg til Lapid, som beskrev seg selv som en sekulær sentrist.

Lapid trenger et flertall på 61 seter i Israels parlament med 120 seter, så innsatsen vil avsluttes hvis han mister ett eller to seter.

Tirsdag sa Likud-lovgiver og Knesset-talsmann Yariv Levine at politikere ikke burde forlate sin ideologi.

“Når du møter et øyeblikk som dette, si til deg selv: ‘Jeg må gå med min tro, med min samvittighet, med det jeg har trodd på i mange år, og nå er jeg fast bestemt på å gå med menneskene som har støttet meg. Nå at jeg jobber for nasjonen Israel, er det ikke for sent, ” sa han til allmennkringkasteren Khan.

Likud-advokater forsøkte å stoppe den voksende koalisjonen ved å hevde at Bennetts rett til å tjene som statsminister var ulovlig. Imidlertid la Israels president Reuven Rivlin utfordringen tirsdag.

Hvis Lavid sier til Rivlin at han tror han kan danne en regjering, vil det ikke umiddelbart utvide Netanyahus historiske makt eller avslutte den politiske dødvannet. 2019 ga fire raske valg.

Før det skjer, må lovgivere stemme om avtalen, som forventes de neste dagene. En ed skal avlegges neste uke.

Bennett, en religiøs nasjonalist, var en sterk talsmann for innvandringsbevegelsen Palestinske områder Og har styrt en palestinsk stat. Han vil bli med på den umulige klassifiseringen av partier, inkludert Etablering Labour Party og Anti-Occupation Meredith. Gruppen inkluderer Netanyahus tidligere allierte Gideon Sarins Hawkish New Hope Party og moldoviskfødte innvandrer Avigdor Liebermans hardline sekulære parti Israel Beatin.

Det er viktigere at Lapid forsøkte å få støtte fra de arabisk-islamske parlamentsmedlemmene, som, som Netanyahu var kjent, satte av ideologiske forskjeller for det delte formålet å avvise “King Bibi”.

Det forventes at hans svake regjering vil fokusere på økonomien og epidemiene, bortsett fra å løse det store problemet med millioner av palestinere som lever under israelsk styre. Imidlertid vil Bennett ha de utøvende myndighetene som statsminister for å få til endring eller stabilisere situasjonen.

Netanyahu, som har sittet i 15 år siden 1996, står overfor politisk fare og trusler mot hans uavhengighet.

71-åringen, Israels lengst fungerende statsminister, kjemper for tiden mot tre korrupsjonssaker – en av svindel, bestikkelser og brudd på tillitsavgifter, avviser han. Hvis han går til opposisjonen, kan han bli nektet et parlamentarisk unntak, og den nye regjeringen kan vedta lovgivning som forhindrer ham fra verv i fremtiden.