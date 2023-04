Isstorm: Montreal fryser under snøen og forårsaker betydelig skade på eiendom

Halve byen er uten strøm, alle skoler er stengt, gater er falt ned med trær: En snøstorm forårsaket betydelige eiendomsskader i Montreal torsdag, dagen etter at den feide gjennom østlige Canada.

«Montreal ble ødelagt«Men situasjonen»under kontroll«, vurderte Quebec-minister for økonomi og energi, Pierre Fitzgibbon, under en pressekonferanse torsdag, da advarsler om underkjølt regn ble opphevet.

Tjenestemenn ba imidlertid om forsiktighet, spesielt i skogkledde områder, og rådet folk til å unngå å komme nær trær og nedlagte ledninger.

En mann i sekstiårene ble torsdag morgen knust i hjel av vekten av en gren han prøvde å kutte i hagen sin, omtrent seksti kilometer vest for den fransktalende metropolen.

I landet som helhet var mer enn en million hjem fortsatt uten strøm torsdag ettermiddag, de fleste av dem i Quebec, men noen linjer var gjenopprettet. Disse strømbruddene skyldtes hovedsakelig veltede trær og skadede kraftledninger under vekten av isen.

Trafikklys, sykler, biler, planter… I Montreal har alt vært dekket av is siden onsdag kveld. De første rapportene tyder på at det falt 3 til 4 cm snø over byen i løpet av få timer.

«Dette er den verste snøstormen vi har hatt på 20 år«, sier AFP Jean-Marc Grondin. Den 64 år gamle pensjonisten, som bor i byens sentrale bydel Plateau, gikk onsdag ut for å se en strømtransformator som tok fyr da et tre falt på den.