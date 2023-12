Kulturnyheter «It was so hilarious»: Å filme denne berømte scenen var ikke det James Cameron forestilte seg

I kinoens verden er det kultscener som møter problemer under innspillingen. Slik er det med en scene fra Titanic.

Skygge av fiasko

En 4K-versjon av James Camerons mesterverk Titanic vil dukke opp fra dypet først tidlig i 2024. Nok til å (gjen)oppdage kjærlighetshistorien mellom Rose (Kate Winslet) og Jack (Leonardo DiCaprio) ombord på Titanic. Med alt mot seg, kommer Rose og Jack sammen mot alle odds, helt til et isfjell prøver å rive dem fra hverandre. Mens båten synker, sliter begge elskere med å overleve.

James Cameron har allerede snakket om de mange problemene som oppsto under innspillingen av filmen. Vi vet alle at produksjonen var helvete, og mange seere trodde at filmen ville bli en stor flopp på grunn av budsjettet og problemene som ble møtt under innspillingen. Noen skudd kan bare skytes en eller to ganger, og noen sikkerhetsskudd utelates. Dette er scenen der Rose forteller Jack «Jeg flyr” liner vil.

i strengen

En av de mest legendariske scenene i filmen kunne vært fullstendig savnet. Dette er hva Cameron formidler i et av filmens høydepunkter, i resonante kommentarer. Espinoff. Den berømte kjærlighetsscenen mellom de to elskende før solnedgang ble intrikat skutt. Likevel gikk regissøren med på å inkludere de uskarpe sekundene, siden det ikke var andre opptak. «Vi tok to opptak før lyset gikk ut. Det første er ikke helt klart. Den andre er en uskarphet i omtrent fire sekunder, så er alt bra. Det er dette som kommer i filmen» forklarer han.

På grunn av den overbelastede timeplanen og kompliserte produksjonen, måtte Cameron håndtere problemene. Som han nevner, Scenen mellom Jack og Rose ble skutt med en faktisk solnedgang i bakgrunnen, noe som reduserte sjansene for å gjøre det flere ganger.. Kate Winslet legger til at hun fortsatt husker øyeblikket da James Cameron så en vakker solnedgang og ba skuespillerne sine om å skynde seg og filme den.

«Plutselig måtte Leo og jeg sette oss på denne lange gaffeltrucken og klatre opp på denne jævla stigen» hun sier. Før du legger til: «Vi ankom og plutselig «action!» Og vi sluttet ikke å klemme i to minutter. Vi bryter ut i latter. Ærlig talt, det var veldig gøy«Heldigvis, på skjermen, er illusjonen perfekt, takket være magien til redigering og spesialeffekter.